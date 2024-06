Zwei Stadträte der AfD aus Karlsruhe sind am Samstag von zum Teil vermummten Tätern in einem Café attackiert worden. Drei Menschen, darunter die beiden Stadträte, seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Verletzten, die zuvor an der Wahlkampfabschlusskundgebung teilgenommen hatten, seien vor Ort behandelt worden. Die Polizei nahm fünf mutmaßliche Täter vorläufig fest, sie kamen aber wieder frei. Weitere Verdächtige seien geflüchtet. Am Samstag wurde zudem in Dresden der sächsische AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Zickler an einem Infostand von einem Mann ins Gesicht geschlagen, teilte ein Sprecher der AfD Sachsen mit. Die Dresdener Polizei bestätigte einen Vorfall. Gegen den 47-jährigen mutmaßlichen Angreifer werde ermittelt.