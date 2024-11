Dies wird die Woche von Karl Lauterbach – so oder so

Kommt seine große Krankenhausreform oder nicht? Das soll sich am Freitag im Bundesrat entscheiden. Dazu bearbeitet der Minister derzeit die Regierungen der Länder.

Von Bastian Brinkmann

Karl Lauterbach ist ein fitter Minister, der gerne Sport macht. Schnell und kämpferisch muss es dabei zugehen, sagte er gerade in einem Podcast: „Yoga und Meditation, das gibt mir nichts.“ Sein Sport der Wahl sei daher Tischtennis. Am liebsten mit einem sehr guten Gegner, damit es nicht zu einfach wird: „Ich ärgere mich zwar immer, wenn ich nicht so toll wegkomme“, sagte Lauterbach, „aber ich kann gut abschalten, wenn etwas mit Ehrgeiz schnell betrieben werden muss.“