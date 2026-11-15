Karin Prien öffnet die Tür zu ihrem Büro und entschuldigt sich für die kleine Verspätung. Sie kommt direkt aus der Fraktionssitzung, wo sich an diesem Nachmittag Ilse Aigner vorgestellt hat, die Kandidatin der Union für das Amt der Bundespräsidentin. Prien war dafür ebenfalls mal im Gespräch gewesen. In der Stunde in ihrem Büro aber wird deutlich: Auch als Ministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat die 61-jährige CDU -Politikerin noch einiges vor.

SZ: Frau Prien, Sie sind als Ministerin für vieles zuständig, was gerade Probleme bereitet. Die Jugend protestiert für bessere Bildung, der gesellschaftliche Zusammenhalt steht unter Druck, die politischen Ränder werden stärker. Gehen Sie eigentlich noch gern in Ihr Ministerium?

Karin Prien: Absolut! Für mich ist das eher Ansporn. In meinem Ministerium werden ganz zentrale gesellschaftspolitische Fragen behandelt. Alles, was ich als „Erfüllung des Aufstiegsversprechens“ beschreiben würde. Und alle Fragen des Zusammenhalts und der demokratischen Resilienz, wozu auch starke Familien gehören.

Teilen Sie die Sorgen der Kinder und Jugendlichen in Deutschland und Europa, dass es mit Blick auf Jung und Alt nicht mehr gerecht zugeht?

Auf der persönlichen Ebene war das Verhältnis zwischen Jung und Alt noch nie so gut wie heute. Junge Menschen fühlen sich von ihren Eltern gut verstanden. Aber auf gesellschaftlicher Ebene laufen wir auf einen solchen Konflikt zu, weil es so scheint, als setzten sich die Älteren durch, wenn es um politische Prioritäten geht. Da bin ich auf der Seite der Jungen, die zu Recht sagen: Wir haben einen Anspruch, dass in unsere Zukunft investiert wird. Und zwar so, dass wir die zusätzlichen Schulden auch tragen können.

Stimmt der Eindruck, dass der Schock nach dem jüngsten Pisa-Test dieses Mal ausgeblieben ist – obwohl die Ergebnisse nicht besser waren als beim ersten?

Das Entsetzen ist da, aber überraschend waren die Ergebnisse nicht. Im Jahr zuvor haben die IQB-Bildungstrends ja genau das Gleiche ergeben, und wir hatten schon damit begonnen, die Ursachen zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Der große Unterschied zum ersten Pisa-Schock im Jahr 2000 ist, dass wir dieses Mal wissen, was zu tun ist.

Was denn?

Dass wir mit den Ländern gemeinsame nationale Bildungsziele vereinbaren, zum Beispiel. Das wäre noch vor wenigen Jahren unmöglich gewesen. Wir müssen das Bildungsmonitoring verändern. Warum interessiert der Unterricht junge Leute nicht mehr? Gibt es keinen Bezug mehr zu ihrer Lebensrealität? Wie kommen wir zu einer besseren Pädagogik und Didaktik?

Der Ökonom Robert Rühl hat ausgerechnet, dass die sogenannte Rente mit 63 junge Arbeitnehmer im Schnitt 10 000 Euro kostet. Warum sollten junge Menschen damit einverstanden sein?

Die Diskussion um die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren wird hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt geführt, ob eine Abschaffung gerecht wäre gegenüber den Älteren. Sie sollte aber auch diskutiert werden mit Blick auf die Jungen, die das finanzieren sollen. Der Vorschlag der Rentenkommission ist ein Generationenkompromiss, der wesentlich auf der Abschaffung der Rente nach 45 Beitragsjahren fußt – mit einer neuen Schutzrente für Härtefälle. Ich bin eine vehemente Verfechterin dieses Wegs.

Als es im Umfeld der jüngsten Jugenddemonstrationen zu Gewalt kam, haben Sie von „migrantischen Milieus“ gesprochen. Was meinten Sie damit?

Insbesondere in Frankfurt, wo es zu den gewalttätigsten Auseinandersetzungen kam, hatten mindestens 60 Prozent der gewalttätigen Protestierer keine deutsche Staatsangehörigkeit oder eine Doppelstaatsangehörigkeit. Wenn jemand einen deutschen Pass hat, ist er Deutscher. Punkt. Wir wissen aus der Bildungsforschung aber, dass es überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte sind, die sich in unserem Bildungssystem extrem schwertun. Auch unter Schulabbrechern und jugendlichen Straftätern ist der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich hoch. Ich sage das nicht, um Ressentiments zu schüren oder Vorurteile zu kreieren. Ich sage das, weil wir Antworten finden wollen auf diesen Zustand, der so nicht akzeptabel ist.

Weit mehr als 50 Prozent der Jugendlichen in Frankfurt haben eine Migrationsgeschichte. Auch wenn Sie keine Ressentiments schüren wollen: Kommt es nicht trotzdem so an?

Ich sehe das grundlegend anders. Wenn man in einer Gesellschaft die Dinge nicht so beschreibt, wie die Bürgerinnen und Bürger sie wahrnehmen, macht man sich vollkommen unglaubwürdig. Die Frage ist doch: Welche Antwort gebe ich darauf?

Welche geben Sie?

Zum Beispiel mehr frühe Sprachförderung, Förderinstrumente bekannter machen, die Jugendberufsagenturen ausbauen. Mehr Geld allein löst die Probleme übrigens nicht.

„Die Erwartungen, die an den Staat gerichtet werden, sind auf Dauer nicht mehr erfüllbar“: Die Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien (CDU). Foto: Friedrich Bungert

Meinungsforscher fördern immer neue Tiefpunkte zutage, was die Zufriedenheit der Bürger mit der Politik angeht. Wie erklären Sie sich diesen gesellschaftlichen Groll?

Interessant ist: Mit ihrer persönlichen Situation sind 92 Prozent der Deutschen zufrieden oder sehr zufrieden. Fast so viele sagen aber auch, sie seien mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Ich glaube, dass die Menschen große Angst davor haben, dass wir nicht die richtigen Dinge tun, um ihren Wohlstand zu erhalten. Die Langsamkeit, mit der wir das Land reformieren, wird von vielen als Defizit wahrgenommen. Wir werden dem Reformbedarf nicht gerecht, und wir kommunizieren schlecht. „Reform“ ist ja fast schon zum Unwort geworden. Die Menschen nehmen nur wahr, dass sie bestimmte Leistungen nicht mehr erhalten sollen. Sie erkennen aber kein Gesamtbild, im Sinne von: Wenn wir das jetzt machen, sichern wir damit eure Zukunft und die eurer Kinder. Es gibt aber auch andere Gründe, Social Media, zum Beispiel. Und nicht zuletzt gibt es eine gewisse Erschöpfung in diesem System der liberalen Demokratie.

Führt diese Erschöpfung nicht zu dem Wunsch, alles möge bleiben, wie es ist – statt dazu, das Land schnell zu reformieren? Und zumindest zu Beginn bedeuten Reformen ja wirklich oft Kürzungen. Wie lassen sich solche Widersprüche auflösen?

Früher hätte man das politische Führung genannt. Politikerinnen und Politiker müssen da jetzt standhaft sein. Andererseits halte ich es auch für richtig, an bestimmten Stellen zu korrigieren. Wenn wir ehrlich sind: Familienleistungen schlicht zu kürzen, ist keine Reform. An bestimmten Stellen muss man den Menschen zuhören und nachjustieren. Die Rentenreform dagegen ist eine echte Strukturreform, und bei der Gesundheits- und Pflegereform werden die strukturellen Elemente noch folgen.

Sie hatten die geplanten Einsparungen beim Elterngeld immer verteidigt.

Weil wir sie gemeinsam beschlossen hatten, als Regierung, SPD, CDU und CSU, nicht aus Überzeugung. Aber es gab am Ende gewichtige Argumente, die Elterngeldbezugsdauer doch nicht auf zwölf Monate zu senken, etwa wegen der Kita-Eingewöhnungszeit. Auch dafür, die Kürzung des Unterhaltsvorschusses für Sechzehn- und Siebzehnjährige zurückzunehmen und stattdessen eine Einkommensgrenze einzuziehen, gibt es gute Gründe.

Sind Kürzungen heute kaum noch kommunizier- und durchhaltbar?

Das geht, wenn man gemeinsam schmerzhafte Beschlüsse fasst – und dann dazu steht.

Demokratie sei kein Zuschauersport, hat Bundestagspräsidentin Julia Klöckner kürzlich gesagt. Müssen die Bürger daran häufiger erinnert werden?

Das Verhältnis zwischen Bürger und Staat funktioniert in einer Demokratie nur, wenn beide Seiten sich einbringen – und viele bringen sich im Ehrenamt auch ein. Insbesondere die Zeit der Pandemie aber war geprägt von umfangreichen Staatshilfen, und auch heute leisten wir uns jedes Jahr rund 60 Milliarden Euro Subventionen. Das ist eine sehr teure Tasse Tee, vor allem, wenn man das mit den Ausgaben für Bildung vergleicht.

Sind wir also zu anspruchsvoll geworden?

Ja, davon bin ich fest überzeugt. Die Erwartungen, die an den Staat gerichtet werden, sind auf Dauer nicht mehr erfüllbar, selbst wenn wir mehr Steuern erheben würden. Es tut uns auch nicht gut, wenn der Staat für alles einsteht.

Sie haben vorhin von der Notwendigkeit politischer Führung gesprochen und auch davon, dass Reformen schlecht kommuniziert würden. Selbst in der Union war zuletzt zu hören, dass der Kanzler in dieser Hinsicht eher Teil des Problems als der Lösung sei. Teilen Sie diese Einschätzung?

Auch der Kanzler ist ja durchaus selbstkritisch. Wenn man Menschen mitnehmen will, muss man sie für den Weg gewinnen. Dafür braucht man die richtige Sprache, die deutlich macht, dass Reformvorhaben ein gemeinsames Projekt sind. Ich glaube, uns fehlt in den liberalen Demokratien oft ein Angebot zur Identifikation. Es gibt eine stärkere Individualisierung, jeder darf entscheiden, woran er glaubt, wen er wählt. Alle Institutionen verlieren an Bindekraft: Kirchen, Gewerkschaften, Parteien. Man kann das als Erfolg von Aufklärung begreifen, aber offensichtlich haben Menschen ein Bedürfnis nach Identifikation und Identität. Und deshalb sind rechtsautoritäre und sehr linke weltanschauliche Angebote für viele Menschen attraktiv. Sie ermöglichen ein „Die“ und ein „Wir“.

Hat nicht gerade die Union früher diese Bindekraft gehabt? Mit ihrer Verankerung vor Ort, ihrer Verbindung zur Kirche?

Wir haben uns nicht genug gekümmert, da ist uns was verloren gegangen. Wir müssen sehr ernst nehmen, was wir im Moment erleben. Wir brauchen eine Zukunftserzählung für unser Land. Dass man das schaffen kann, zeigen etwa Schweden oder Finnland. Dort führt die Bedrohung durch Russland dazu, dass die Gesellschaft wieder stärker zusammenrückt.

Eine sehr erfolgreiche „Wir gegen die“-Geschichte erzählt die AfD. Gleichzeitig scheint sie immun zu sein gegen Fakten. Nicht mal Korruptionsvorwürfe können ihr etwas anhaben.

In den USA sieht man, wie diese Geschichte einer angeblichen Anti-Establishment-Bewegung ad absurdum geführt wird. Donald Trump beweist jeden Tag, dass es ihm im Gegenteil darum geht, sein familiäres Umfeld zu begünstigen. So viel dazu, was passiert, wenn rechtspopulistische Parteien an die Macht kommen. Wir müssen eine eigene Geschichte erzählen und uns weniger mit der AfD beschäftigen. Das Problem mit linken wie rechten Populisten ist ja, dass ihre Erzählungen durchaus einen Kern Wahrheit enthalten. Zwei Dinge sind richtig: Erstens, die Globalisierung hat zu mehr Wohlstand und übrigens auch mehr Bildung geführt, aber zu einer ungleichen Verteilung des Wohlstands. Darauf haben wir keine gute Antwort gefunden. Zweitens: Werte wie Heimatverbundenheit, Tradition und Brauchtum sind durch eine Debatte, die von den großstädtischen Eliten dominiert wird, diskreditiert worden. Es entsteht aber viel Zusammenhalt dadurch, dass Menschen gemeinsame Traditionen pflegen.

„Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich mich im besonderen Maße in der Verantwortung fühle, auch die jüdische Position in Deutschland zu vertreten“: Bildungsministerin Karin Prien. Foto: Friedrich Bungert

Der Kanzler hat verkündet, dass die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner Bundespräsidentin werden soll. Angesichts der Lage gibt es hohe Erwartungen an sie. Was kann Ilse Aigner leisten?

Man sollte die Erwartungen an Ilse Aigner nicht ins Astronomische steigern, dem kann kein Mensch gerecht werden. Tatsächlich glaube ich, dass sie für Heimatverbundenheit steht, für den ländlichen Raum, die Wertschätzung des Handwerks. Sie spricht eine Sprache, bayerisch gefärbt, die die Menschen verstehen. Sie ist nahbar und hat gleichzeitig viel politische Erfahrung. Sie hat sich als Landtagspräsidentin sehr klar positioniert gegen die Rohheit und das unzivilisierte Vorgehen der AfD, auch gegen Antisemitismus. Sie steht für eine Wertschätzung der Menschen, die im ländlichen Raum jeden Tag ihren Job machen, die sich vielleicht weniger gesehen fühlen, im Vergleich zu einem sehr meinungsstarken städtischen Milieu.

Hätten Sie all das auch gekonnt?

Als ich Ilse Aigner diese Woche in der Fraktion und im Bundesvorstand erlebt habe, habe ich gedacht: Sie ist für das Amt in besonderem Maße geeignet.

Sie waren auch im Gespräch. Sind Sie ein bisschen enttäuscht?

Nein. Ich mache mein Amt mit großer Freude und Leidenschaft, und ich bin noch nicht fertig hier. Außerdem ist das Amt der Bundespräsidentin eines, das einem angetragen wird. Oder eben nicht.

Wird es dem Amt gerecht, dass explizit nach einer Frau gesucht wurde?

Ich habe bislang nur über Ilse Aigners Kompetenzen und ihre Erfahrung gesprochen. Aber ja, am Ende ist sie auch eine Frau, und ich bin stolz darauf, dass die erste Frau in diesem Amt aus der Unionsfamilie stammt. Trotz allen Unkens über die mangelnde gleichstellungspolitische Progressivität meiner Partei: Wir haben die erste Bundeskanzlerin, die erste EU-Kommissionspräsidentin, die erste Verteidigungsministerin, die erste Chefin des Bundeskanzleramtes gestellt – und jetzt auch die erste Bundespräsidentin nominiert. Wenn man Ilse Aigner allein wegen ihres Geschlechts ausgewählt hätte, wäre die Frage berechtigt. Oder wenn es Männer gegeben hätte, die besser geeignet gewesen wären und nur deshalb nicht zum Zug kamen, weil es Männer waren. Das sehe ich nicht.

Noch einmal zurück zu den politischen Rändern. Auch Sie warnen vor einer Landesregierung in Berlin unter Führung der Linken. Warum?

Vorab: Ich setze die Linkspartei nicht mit der AfD gleich. Aber Radikale salonfähig zu machen, ist der falsche Weg, wenn man die Mitte stärken will. Dazu kommt die Haltung der Berliner Linken zu Jüdinnen und Juden. SPD und Grüne mussten tagelang mit den Linken über ein Papier verhandeln, das den Antisemitismus einzuhegen versucht. Das ist doch absurd! Die Partei hat in ihren Reihen zudem ein ungeklärtes Verhältnis zu kriminellen Clans, zu Terroristen und zum Verfassungsschutz, den sie am liebsten abschaffen würde. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die den Terroranschlag vom 7. Oktober begangen hat. Mit solchen Leuten kann man keine politischen Beziehungen pflegen.

Würden Sie sagen, der Antisemitismus kommt heute von rechts und links gleichermaßen?

Mein Mitgefühl gilt den palästinensischen Kindern und Frauen, den unschuldigen Männern. Zudem glaube ich, dass auf Dauer die Sicherheit Israels nur dann gewährleistet werden kann, wenn es zu einer friedlichen Lösung des Nahostkonflikts kommt. Aber der Antisemitismus von links ist seit dem 7. Oktober in seinen verschiedenen Ausprägungen – als Antizionismus, als Palästinabewegung, die das Existenzrecht Israels bestreitet – viel stärker geworden. Ich bin der festen Überzeugung, dass der 7. Oktober von langer Hand geplant war, als groß angelegte Propagandakampagne gegen Israel. Das ist super gelungen. Die Israelis haben der Versuchung nach Vergeltung nicht widerstehen können und ihr Recht auf Selbstverteidigung in einer Art und Weise ausgelegt, die international eine dauerhafte, starke Solidarisierung mit den Palästinensern bewirkt hat.

Kann diese Bewegung noch eingefangen werden?

Wir müssen in den Schulen für einen faktenbasierten Diskurs sorgen. Das wird schwierig. Es ist eine weltweite Bewegung. Dass junge Menschen sich mit Gerechtigkeit identifizieren, ist erst einmal positiv. In diesem Fall aber wird aus meiner Sicht mit Doppelstandards gearbeitet.

Ihnen wird manchmal vorgeworfen, Sie seien zu einseitig in diesem Konflikt.

Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich mich im besonderen Maße in der Verantwortung fühle, auch die jüdische Position in Deutschland zu vertreten, das wird man mir zugestehen müssen. Ich differenziere aber klar zwischen der israelischen Gesellschaft und der israelischen Regierung. Israel ist ein demokratisches Land mit starker Zivilgesellschaft, aber Israel ist eben auch ein bedrohtes Land. Ich gehe davon aus, dass wir als Bundesrepublik Deutschland eine Verpflichtung gegenüber den Menschen in Israel haben, die sich aus unserer historischen Verantwortung ergibt. Dazu stehe ich, und dazu steht auch die Bundesregierung. Dafür muss ich mich nicht entschuldigen, und das werde ich auch nicht tun.