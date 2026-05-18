Die Manschettenknöpfe blitzen, der Krawattenknoten sitzt. Auf der Visitenkarte steht „KC“, kurz für „King’s Counsel“, ein Erkennungszeichen der obersten Elite der britischen Juristen. Aber das edle Hemd spannt. Die Muskeln darunter würden auch einem Kampfsportler zur Ehre gereichen.
Karim KhanDer Chefankläger des Weltstrafgerichts ist wieder da, in den Medien zumindest
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Er ließ den Haftbefehl gegen Netanjahu beantragen, seit einem Jahr aber lässt er sein Amt in Den Haag ruhen: Es geht um den Verdacht der sexuellen Belästigung. Jetzt stellt sich der Brite als Opfer einer Verschwörung dar.
Von Ronen Steinke
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