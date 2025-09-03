Im Auftrag von Donald Trump zerstört die US-Marine ein venezolanisches Schnellboot mutmaßlicher Drogendealer und tötet elf Menschen an Bord. Es ist eine neue Eskalation im Kampf gegen den Rauschgifthandel und Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro.

Von Peter Burghardt, Washington

Ein Boot pflügt durch das Wasser, ein Schnellboot offenbar. Man sieht es auf diesem kurzen Video erst aus der Nähe, an Bord sind ein paar Menschen zu erkennen. Danach ist der Blick von weiter oben darauf gerichtet, es folgt eine Explosion, zu sehen sind Flammen. 29 Sekunden dauert der Clip, Donald Trump hat die Aufnahme am Dienstag einem Post in seinem Netzwerk Truth Social angehängt. Sie soll beweisen, dass die US Navy gerade Drogenhändler aus Venezuela in der Karibik abgeschossen hatte, was es in dieser Form wohl noch nie gab.