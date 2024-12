Sie übernimmt Voice of America, um daraus Voice of Trump zu machen

Von Peter Burghardt

Wenn es um das Gefolge des künftigen US-Präsidenten geht, dann ist auch immer mal wieder ihr Name gefallen. Kari Lake, 55, war viele Jahre lang Moderatorin eines Fernsehsenders in Phoenix, der Hauptstadt von Arizona. Zu ihren Interviewpartnern zählten Barack Obama und Donald Trump – Trump mag bekannte Fernsehleute, sofern sie nicht für den falschen Sender arbeiten, zum Beispiel für CNN. Im künftigen Kabinett sind einige Fernsehgesichter. In seine unmittelbare Regierung wird Kari Lake es zwar nicht schaffen, dennoch steht der Höhepunkt ihrer Karriere bevor.