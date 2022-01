Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, nimmt Stellung zu dem an diesem Morgen vorgestellten Gutachten zum Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Erzdiözese. Das von der Münchner Rechtsanwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) erstellte Gutachten belastet den emeritierten Papst Benedikt XVI. schwer. In seiner Zeit als Erzbischof in München in den Jahren von 1977 bis 1982 habe sich der damalige Kardinal Joseph Ratzinger in vier Fällen fehlerhaft verhalten. Zudem soll er zur Frage seiner Verantwortung in einem besonders gravierenden Fall möglicherweise falsche Angaben gemacht haben. Seine Darstellung werteten die Gutachter als "wenig glaubwürdig".

Auch der aktuelle Erzbischof Marx hat dem im Auftrag der Erzdiözese erstellten Gutachten zufolge in zwei Missbrauchsfällen Fehlverhalten gezeigt. Marx war ausdrücklich zu der Präsentation des Gutachtens eingeladen worden, hat ein Erscheinen aber den Anwälten zufolge abgelehnt. Die Gutachter kritisierten dies. "Wir bedauern sein Fernbleiben außerordentlich", sagte Marion Westpfahl.

In dem Gutachten sind Missbrauchsfälle von 1945 bis 2019 untersucht worden, und es gibt Hinweise auf mindestens 497 Betroffene sexualisierter Gewalt. Nach Angaben der Gutachter waren 247 Opfer männlich, 182 Opfer weiblich, in 68 Fällen sei eine Zuordnung nicht möglich gewesen, sagte Rechtsanwalt Martin Pusch, einer der Autoren des Gutachtens. 60 Prozent der betroffenen Jungen waren zwischen acht und 14 Jahre alt. Pusch betonte, die Zahlen deckten nur das Hellfeld ab. Die Kanzlei gehe von einem weitaus größeren Dunkelfeld aus.