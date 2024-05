Von Stefan Kornelius und Annette Zoch

"Zukunft hat der Mensch des Friedens", heißt das Leitwort des 103. Katholikentages, der am Mittwochabend beginnt. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) lädt in diesem Jahr nach Erfurt, 20 000 Menschen werden erwartet. Die Zeit indes scheint so unfriedlich wie lange nicht. Wenige Tage vor dem Katholikentag empfängt Münchens Erzbischof Kardinal Reinhard Marx zum Gespräch in der Bibliothek seiner Residenz in der Münchner Altstadt.