Am 17. Januar 2026, einem Samstag, stürmten kurz nach Mitternacht drei bewaffnete Männer eine Straßenkneipe in Philippi, einem Vorort von Kapstadt, und eröffneten das Feuer. Sechs Menschen waren auf der Stelle tot, ein siebter starb im Krankenwagen, zwei weitere im Krankenhaus. Die südafrikanische Polizei teilte später mit, sie gehe von einem Fall von Schutzgelderpressung aus, der sich die Betreiberin der Kneipe offenbar verweigert hatte. Die 43-Jährige ist eines der neun Todesopfer. Einen der mutmaßlichen Täter nahm die Polizei wenig später fest, einen 19-jährigen Mann.