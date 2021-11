Kapitol-Stürmung:Wie nah die USA an einem Putsch waren

Wie nah die USA an einem Putsch waren

Donald Trump am 6. Januar, ehe er zu seinen Anhängern sprach, die dann das Kapitol erstürmten.

Von Fabian Fellmann, Washington

Am Ende stand nur noch ein einziger Mann zwischen Donald Trump und der Macht: sein Vizepräsident Mike Pence. So lässt sich die Heldengeschichte zusammenfassen, die durch die amerikanischen Medien geht. In Wahrheit ist alles etwas komplizierter, aber kein bisschen weniger spannend.