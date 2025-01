Gut drei Jahre haben sie sich nicht mehr in Washington blicken lassen. Jetzt sind die Milizen wieder in den Straßen zu sehen und feiern die Entlassung der verurteilen Kapitol-Stürmer.

Von Fabian Fellmann, Washington

Wie tiefgreifend die US-amerikanische Geschichte gerade umgeschrieben wird, macht Lauren Boebert am Tag zwei von Donald Trumps zweiter Amtszeit deutlich. Die Abgeordnete aus Colorado hat sich den Ruf als eine der radikalsten Anhängerinnen des Präsidenten erarbeitet. Nun steht sie vor dem Gefängnis in Washington, in dem mehr als ein Dutzend Kapitol-Stürmer auf ihren Prozess warten mussten, ehe drüben im Weißen Haus Trump als eine seiner ersten Amtshandlungen deren Freilassung anordnete. Sie werde die Kapitol-Stürmer noch am Dienstagabend einladen, sagte Boebert. „Ich werde die erste Abgeordnete sein, die ihnen eine Führung durch das Kapitol gibt.“