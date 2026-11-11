Das Geld für die geplante Kapitalrente müsse ohne Vorgaben aus Berlin angelegt werden, sagt Gundula Roßbach. Die Präsidentin der Rentenversicherung widerspricht damit Forderungen von Wirtschaftsministerin Reiche.

Wie sollen die Milliarden für die Kapitalrente angelegt werden? Das Niveau der Renten soll in den 2040er-Jahren deutlich steigen.

Die Deutsche Rentenversicherung warnt vor detaillierten politischen Vorgaben bei der geplanten Kapitalrente. Für einen staatlichen Fonds zur Altersvorsorge werde eine langfristige Anlagestrategie notwendig sein, „die sich ausschließlich an den Interessen der Versicherten orientiert und diese verfolgt und keine weiteren politischen Zielstellungen erfüllen muss“, sagte Gundula Roßbach, die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung (DRV), bei einem Vortrag am Mittwoch in Würzburg.