Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. CDU und CSU ringen um eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zu. Die Parteivorsitzenden Armin Laschet und Markus Söder haben sich beide öffentlich bereiterklärt, die Kanzlerkandidatur der Union zu übernehmen. Die Grünen haben sich bereits auf einen Kandidaten verständigt, den sie an diesem Montag bekanntgeben wollen. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Nach monatelangen Spekulationen wollen die Grünen am Montag die Frage beantworten, wer die Partei als Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen soll. Der Parteivorstand wird einen der beiden Vorsitzenden für den Spitzenposten nominieren. Vorher wollten sich Baerbock und Habeck untereinander einigen. Die endgültige Entscheidung fällt dann auf dem Grünen-Parteitag vom 11. bis 13. Juni. Die Zustimmung gilt aber als sicher - egal wie die Nominierung ausfällt.

Die Grünen haben sich angesichts der seit 2018 hohen Umfragewerte erstmals für eine Kanzlerkandidatur entschieden. Derzeit sind sie mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der CDU/CSU und vor der SPD. In Umfragen lag die 40-jährige Baerbock bei den Sympathiewerten bisher hinter dem 51-jährigen Habeck, hat in den vergangenen Monaten aber aufgeholt. Habeck hat als Agrarminister und Vize-Ministerpräsident schon Regierungserfahrung in Schleswig-Holstein gesammelt. Das hat Baerbock nicht, gilt dafür als inhaltlich stärker.

Nach ergebnislosem Treffen führen Söder und Laschet offenbar jeweils parteiinterne Gespräche

Ein spätabendliches Treffen von CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder zur Klärung der Kanzlerkandidatenfrage in der Union ist ergebnislos zu Ende gegangen. Das berichten die Welt und die Deutsche Presse-Agentur am frühen Montagmorgen übereinstimmend.

Söder ist unmittelbar nach dem Treffen wieder in Richtung Bayern abgereist. Er hat offenbar das CSU-Präsidium für 13 Uhr einbestellt und will um 14 Uhr zusammen mit Generalsekretär Markus Blume eine Pressekonferenz geben. Das berichten die Agenturen dpa und Reuters übereinstimmend unter Berufung auf informierte Kreise. Wie allerdings dpa unter Berufung auf das Umfeld des bayerischen Ministerpräsidenten berichtet, wolle sich Söder am heutigen Montag noch nicht entscheiden.

Laschet ist unterdessen in der Hauptstadt geblieben, wo er mutmaßlich parteiinterne Gespräche zum Thema führt. Nach Angaben eines dpa-Fotografen standen Laschets Limousinen zunächst vor der hessischen Landesvertretung, welche er dann aber bereits um 9.20 Uhr kommentarlos mit unbekanntem Ziel verließ. Mit wem sich Laschet in der Landesvertretung beraten hat und über die Inhalte der Gespräche ist bisher nichts bekannt. Kurz nach Laschet verließ auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak das Gebäude. Auf die Frage eines Reporters, wie es nun weitergehe, sagte dieser nur: "Es geht immer gut weiter."

CDU-Landesverband Niedersachsen uneins

Bei der abendlichen Schalte der CDU Niedersachsen ergibt sich ein gemischtes Bild. Es habe zwar etwas mehr Unterstützer für Markus Söder als Kanzlerkandidat gegeben, aber zahlreiche Teilnehmer hätten sich auch für Armin Laschet ausgesprochen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf "Teilnehmerkreise". Tenor sei demnach gewesen, dass man beide Kandidaten unterstützen werde. Fast alle Teilnehmer hätten gefordert, dass jetzt kurzfristig entschieden werden müsse.

Junge Union spricht sich für Söder aus

Der Parteinachwuchs, die Junge Union (JU), steht mit großer Mehrheit hinter dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder. In einer Videokonferenz der Landesvorsitzenden am Sonntagabend sprachen sich nach JU-Angaben 14 Landesverbände mit deutlicher Mehrheit für Söder aus. Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein als mittelgroße Verbände sowie Brandenburg hätten von einem "gemischten Stimmungsbild" berichtet. Die Junge Union Nordrhein-Westfalen, die mehr als ein Viertel aller JU-Mitglieder stellt, sprach sich für CDU-Chef Armin Laschet als Kanzlerkandidat aus. Die JU hat 18 Landesverbände.

Linnemann warnt vor Kampfabstimmung in der Fraktion

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Carsten Linnemann (CDU), warnt vor einer Kampfabstimmung in der Fraktion zur K-Frage. "Was wir jetzt brauchen ist eine gemeinsame Lösung und keine Kampfabstimmung in der Fraktion. Ansonsten drohen Gräben aufgerissen zu werden, die sich nur schwer wieder zuschütten lassen", sagte Linnemann den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder haben auch am Samstag weiter um eine Einigung im festgefahrenen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur gerungen - ohne Ergebnis. Entscheidend sei jetzt, dass es sehr schnell eine Einigung gebe, sagte Linnemann. "Beide haben uns das Wort gegeben, dass sie es am Wochenende klären wollen. Also spätestens an diesem Sonntag." Der Unionsfraktionsvize bekräftigte seine Unterstützung für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet. "Er hat in NRW bewiesen, dass er die CDU breit aufstellen und mit nur einer Stimme Mehrheit regieren kann."