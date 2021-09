"So viel hat Laschet eigentlich nicht falsch gemacht"

Der Politikwissenschaftler Christopher Prinz hat Armin Laschets Überraschungssieg in Nordrhein-Westfalen 2017 analysiert. Er sagt: Es gibt drei Gründe, warum der Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl scheitern kann.

Interview von Christian Wernicke, Düsseldorf

Sie hatten Armin Laschet unterschätzt, mal wieder: Nachdem Umfragen, politische Gegner und Parteifreunde dem Mann aus Aachen monatelang eine Niederlage prophezeit hatten, gewann der CDU-Spitzenkandidat am 14. Mai 2017 dann doch die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Vertraute des heutigen Kanzlerkandidaten verweisen gern auf den Überraschungssieg über die damalige Amtsinhaberin Hannelore Kraft von der SPD - als vermeintliches Muster für die Bundestagswahl am 26. September 2021.