Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft am kommenden Donnerstag erneut Papst Franziskus. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag, Merkel werde bei ihrer Rom-Reise zu einer Privataudienz beim Papst sein. Am Nachmittag werde die Kanzlerin gemeinsam mit Papst Franziskus bei der Abschlussveranstaltung des interreligiösen Friedenstreffens der Gemeinschaft Sant'Egidio erwartet und eine Rede halten. Merkel ist bereits mehrfach von Papst Franziskus empfangen worden, ebenso wie von seinem Vorgänger Papst Benedikt XVI. Vom 9. bis 11. Oktober werde Merkel zudem die verschobene Reise nach Israel nachholen. Dabei werde sie unter anderem Premierminister Naftali Bennett und Präsident Isaac Herzog treffen.