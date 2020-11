Der Fahrer wird in polizeilichen Gewahrsam genommen. Am Wagen stehen Beschimpfungen, die mit der Corona-Pandemie zu tun haben könnten. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits vor einigen Jahren.

In Berlin ist offenbar ein Autofahrer mit seinem Wagen bis zum Tor des Bundeskanzleramts vorgedrungen. Er beschädigte dabei mit der Front des Wagens mindestens zwei Metallstreben des Gittertores, wie ein dpa-Fotograf am Mittwochvormittag berichtete. Auf Fotos zu sehen war ein Kombi, der in einem ansonsten abgesperrten Bereich am Eisengitter vor der Einfahrt stand. Auf der Seite des augenscheinlich unbeschädigten Wagens steht in weißer Schrift eine Beschimpfung geschrieben: "Ihr verdammten Kinder und alte Menschen-Mörder". Auf der Beifahrerseite steht "Stop der Globalisierungs-Politik".

Der Fahrer wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Man kläre derzeit, ob er das Auto gegen das Tor gesteuert habe. Über den Zustand des Fahrers gab es zunächst keine Informationen. Auf einem Reuters-Foto war zu sehen, dass die Polizei offenbar einen Rollstuhl sicherstellte. Nach dem Bericht eines dpa-Fotografen soll ein Mensch verletzt und im Krankenwagen behandelt worden sein. Ob es sich dabei um den Fahrer handelt, ist unklar.

Von einem Anschlag mit extremistischem Hintergrund ging die Polizei zunächst nicht aus. "Wir arbeiten im Moment nicht auf Basis dieser Annahme", sagte eine Polizeisprecherin.

Dem Kennzeichen zufolge ist das Auto im Landkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen zugelassen. Vom Bundeskriminalamt gab es zunächst keinen Kommentar zu dem Vorgang. Unklar ist etwa, mit welcher Geschwindigkeit der Wagen unterwegs war.

Ähnlicher Vorfall 2014

Der Vorfall ereignete sich während der laufenden Sitzung des Bundeskabinetts. Dieses tagt in der Regel mittwochs morgens im Kanzleramt. Am Nachmittag will Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder über weitere Corona-Maßnahmen beraten. Auch der Deutsche Bundestag, der in der Nähe des Kanzleramts liegt, tagt ab dem Mittag.

Im Jahr 2014 gab es einen ähnlichen Vorfall. Damals fuhr ebenfalls ein Mann gegen den Zaun des Kanzleramts. Auf dem ähnlich aussehenden Auto standen damals ein politischer Slogan und eine Liebeserklärung: "Schluss mit dem Menschen tötenden Klimawandel" und "Nicole, ich liebe dich". Verletzt wurde dabei niemand, offenbar war das Auto sehr langsam unterwegs gewesen. Der damals 48-jährige Fahrer wurde anschließend von der Polizei vernommen. Ob es sich um denselben Wagen und denselben Fahrer handelt, ist bislang unklar.