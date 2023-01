Von Georg Ismar, Berlin

Einsam steht er noch da im Kanzlergarten, der gelbe Bagger. Ein Arbeiter vermisst die Toreinfahrt, ein anderer schneidet die Efeuranken ab. In wenigen Tagen sollen hier die ersten großen Eichen fallen. Viele nehmen das eingemauerte und mit vielen Kameras gesicherte Areal an der Spree bisher kaum wahr. In direkter Nachbarschaft zum wohl schönsten Biergarten Berlins, dem Zollpackhof, soll es hier bald eine jahrelange Großbaustelle geben, die für einige in der Ampel-Koalition so gar nicht in die Zeit passt.