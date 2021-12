Von Daniel Brössler, Warschau

Für Polen ist es ein wichtiges Signal, für den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine schwierige Reise. Nachdem Scholz am Freitag Paris und Brüssel besucht hatte, machte er sich am Sonntag auf den Weg in die polnische Hauptstadt Warschau. Das sollte zum Ausdruck bringen, was die Parteien der Ampel auch im Koalitionsvertrag bekräftigt hatten. "Deutschland und Polen verbindet eine tiefe Freundschaft", wird dort versichert. Der Antrittsbesuch wurde allerdings überschattet sowohl von der Kriegsgefahr im Osten Europas als auch von diversen Streitigkeiten, die die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen schon seit Jahren belasten. Besonders scharf wird von der polnischen Regierung die geplante baldige Inbetriebnahme der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 kritisiert. Überdies verbittet sich die rechtspopulistische Führung Kritik am Abbau der Rechtsstaatlichkeit in Polen und wendet sich gegen zusätzliche Kompetenzen für die Europäische Union.

Schon vor der Ankunft von Scholz hatte Polens Regierung klargestellt, dass sie einen Stopp von Nord Stream 2 erwartet und dabei auch auf den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine verwiesen. Bereits beim Antrittsbesuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Freitag hatte Polens Außenminister Zbigniew Rau die Forderung nach einem Stopp des Vorhabens erneuert. Die Pipeline ist zwischen den Koalitionspartnern in Berlin umstritten und wird von den Grünen abgelehnt. Abgewartet werden soll nun aber das laufende Zertifizierungsverfahren.

Hinsichtlich Rechtsstaatlichkeit ist der Koalitionsvertrag eindeutig

Bei ihrem Antrittsbesuch hatte Baerbock versucht, zu erwartende neue Konflikte zu dämpfen und versichert, die Deutschen sollten sich davor hüten, sich für bessere Europäer zu halten. Deswegen werde sie "keine öffentlichen Ratschläge erteilen". Allerdings ist der Koalitionsvertrag in dieser Frage eindeutig. "Wir setzen uns ein für eine EU, die ihre Werte und ihre Rechtsstaatlichkeit nach innen wie außen schützt und entschlossen für sie eintritt", heißt es dort.

Gegen Polen laufen wie gegen Ungarn Verfahren wegen Verstößen gegen EU-Normen. Beiden Ländern droht im Rahmen eines neuen Rechtstaatsmechanismus der Entzug von EU-Mitteln. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs hat beantragt, die Klagen Ungarns und Polens gegen den Rechtsstaatsmechanismus im EU-Haushalt abzuweisen.

Hohe Wellen geschlagen hatten zuletzt Äußerungen des Vize-Ministerpräsidenten und eigentlichen Machthabers Jarosław Kaczyński, der mit Verweis auf die Forderung nach der Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat im Ampel-Koalitionsvertrag gesagt haben soll, Deutschland habe "die Karten auf den Tisch gelegt und will den Aufbau eines IV. Reiches". In einer von der Regierung finanzierten Plakatkampagne gegen den deutschen Botschafter wurde überdies die Forderung nach Reparationen erneuert. "Können sich die deutschen Behörden, die sich so sehr für die Rechtsstaatlichkeit in anderen Staaten interessieren, endlich um die skandalöse deutsche Rechtlosigkeit kümmern und Polen Reparationen und Entschädigungen für die deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs zahlen?", lautet einer der Texte.