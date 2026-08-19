Seit drei Wochen ist Friedrich Merz nicht mehr öffentlich aufgetreten. In dieser Zeit ist eine Menge passiert. Ein Sprecher verteidigt die Abwesenheit des Kanzlers – mit beinahe philosophischen Erklärungen.

Von Angela Merkel ist der schöne Satz überliefert: „Mit der Erholung bei der Bundeskanzlerin ist es so, dass man sich am sichersten bei der Arbeit erholt – da mir die Arbeit Freude macht, habe ich deshalb keine Sorgen.“ Merkel hat damit im Juli 2013 auf die Frage geantwortet, ob sie noch ausspannen könne. Trotz ihrer Freude an der Arbeit hat aber auch sie jeden Sommer Urlaub gemacht, gern in Italien.