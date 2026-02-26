Friedrich Merz muss jetzt einfach Vertrauen haben. Es ist Tag zwei seiner China-Reise, und als Tagesordnungspunkt steht an diesem Morgen „autonomes Fahren“ in seinem Kalender.
Friedrich Merz in ChinaDer Kanzler kritisiert nur leise
Lesezeit: 4 Min.
Beim Antrittsbesuch in China zeigt sich Merz weit diplomatischer als Außenminister Wadephul im Dezember. Der Kanzler wünscht sich „ein Jahr der Zusammenarbeit und des Wachstums“ – heikle Themen wie Pekings Nähe zu Putin bleiben im Nebulösen.
Von Henrike Roßbach, Pektin/Hangzhou
