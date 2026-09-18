Nähe und Distanz kennzeichnet das Verhältnis von Politikern und Intellektuellen: Gerhard Schröder (links), hier mit SPD-Chef Willy Brandt im Jahr 1985, umgab sich jedenfalls gern mit Literaten wie Günter Grass (rechts). Die Verbindung von Brandt und Grass war jedoch deutlich enger.

Das Verhältnis der Kanzler und der Kanzlerin zu den Intellektuellen zwischen 1949 und 2025 schwankte zwischen Ignoranz, Distanz, Respekt, Annäherung und Verachtung. Der Berliner Professor für Literaturwissenschaft und langjährige Hochschulmanager, Peter-André Alt, beschreibt die vielfältigen Beziehungen der deutschen Kanzler in seiner ebenso detaillierten wie umfang- und kenntnisreichen Studie mit Sorgfalt und Akribie. Er skizziert das komplexe Geflecht minutiös, wobei er auf subjektive Urteile und Wertungen über Personen, Sachverhalte und Ereignisse in der Regel verzichtet und fairen, sachbezogenen Einordnungen den Vorzug gibt, was beim Thema Intellektuelle, die oft zu Polemik und Einseitigkeiten neigen und neigten, alles andere als selbstverständlich ist.