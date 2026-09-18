Das Verhältnis der Kanzler und der Kanzlerin zu den Intellektuellen zwischen 1949 und 2025 schwankte zwischen Ignoranz, Distanz, Respekt, Annäherung und Verachtung. Der Berliner Professor für Literaturwissenschaft und langjährige Hochschulmanager, Peter-André Alt, beschreibt die vielfältigen Beziehungen der deutschen Kanzler in seiner ebenso detaillierten wie umfang- und kenntnisreichen Studie mit Sorgfalt und Akribie. Er skizziert das komplexe Geflecht minutiös, wobei er auf subjektive Urteile und Wertungen über Personen, Sachverhalte und Ereignisse in der Regel verzichtet und fairen, sachbezogenen Einordnungen den Vorzug gibt, was beim Thema Intellektuelle, die oft zu Polemik und Einseitigkeiten neigen und neigten, alles andere als selbstverständlich ist.
Die Kanzler und ihr Verhältnis zu den IntellektuellenFeingeist trifft Machtmensch
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Politik war nicht immer ein „Milieu der Geistlosigkeit“. Peter-André Alt hat ein vorzügliches Opus magnum über die komplexe Beziehung zwischen Kanzlern und Intellektuellen vorgelegt.
Rezension von Rudolf Walther
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