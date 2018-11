21. November 2018, 18:49 Uhr Kandidatur um CDU-Vorsitz Remis beim Heimspiel

Zweite Regionalkonferenz zum CDU-Vorsitz: Die Saarländer stehen hinter Kramp-Karrenbauer, die Hessen applaudieren Merz.

Von Susanne Höll , Idar-Oberstein

Wer Anfang Dezember den Wettlauf um den CDU-Bundesvorsitz gewinnt, das kann auch nach der zweiten Regionalkonferenz der Christdemokraten niemand mit Sicherheit sagen. Nach dem sehr gut besuchten Treffen im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein lässt sich aber immerhin feststellen, dass das Rennen schlussendlich zwischen zwei Bewerbern ausgetragen wird: der Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kann sich kaum Chancen auf die Nachfolge von Angela Merkel ausrechnen. Der Applaus in der Halle und die Aussagen von einigen der rund 2000 CDU-Mitgliedern zeigen, dass die Entscheidung zwischen der Saarländerin und dem Mann aus dem sauerländischen Brilon fällt.

Wer ganz vorn im Messesaal saß, konnte durchaus das Gefühl gewinnen, an diesem Dienstagabend läge Kramp-Karrenbauer vorn, zumindest in der Gunst der Basis. Dieser Eindruck war aber trügerisch. Vorne hatten viele jener rund 500 Saar-CDUler Platz genommen, die frühzeitig mit Bussen über die Landesgrenze angereist waren, um ihre Ex-Ministerpräsidentin zu feiern. Weiter hinten saßen die Leute aus dem Rheinland, der Pfalz, Hessen. Selbst aus Hamburg und Luxemburg waren Parteimitglieder angereist. Und hinten wurde auch Merz beklatscht. Der Beifall für Minister Spahn war aber, nun ja, freundlich. Auch dass Spahn in der Heimat von Helmut Kohl an die Verdienste des Ex-CDU-Vorsitzenden und Altkanzlers erinnerte, wendete die Stimmung nicht zu seinen Gunsten.

Geredet wurde über Rente, Pflege, Europa, gesundes Essen, die Zukunft der Bundeswehr, Dieselfahrverbote und auch den seit einigen Tagen kontrovers debattierten Migrationspakt der Vereinten Nationen. Gut zwei Stunden dauerte das Frage-Antwort-Spiel, die Leute im Saal waren konzentriert und gut gelaunt. Erstaunlich eigentlich in Zeiten, in denen ihre Partei Minusrekorde bei Landtagswahlen in Kauf nehmen muss. Von Verdruss war jedenfalls in Idar-Oberstein nichts zu spüren.

Bei vielen Themen schienen sich die drei Bewerber zumindest im Grundsatz einig. Im Detail blieb manches neblig. Bei der Frage etwa, wie das Trio zu dem Migrationspakt steht. Spahn, der zum Erstaunen etlicher CDU-Politiker zuletzt eine ausführliche Debatte und Entscheidung über dieses Vertragswerk eingefordert hatte, ließ seine persönliche Meinung offen, Merz ebenso. Allein Kramp-Karrenbauer sagte, dass sie diesen Pakt voll und ganz unterstütze und eine Debatte in Hamburg längst eingeplant sei. Dafür erhielt sie ordentlichen Applaus.

Nun kann man aber nicht von der Stimmung der Konferenzbesucher auf das Stimmverhalten der 1001 Delegierten auf dem Parteitag schließen. Die wenigsten der Leute in Idar-Oberstein werden nach Hamburg fahren. Allerdings seien die Delegierten ebenso gespalten wie die Basis, erzählten CDU-Verantwortliche aus westlichen Landesverbänden, die in diesen Tagen nahezu pausenlos mit ihren Leuten aus allen Ebenen über die Vorsitzfrage diskutieren. Die Delegierten mit höheren Staats- oder Parteiämtern neigten eher zu Merz, ehrenamtlich Engagierte dagegen zu Kramp-Karrenbauer, Frauen und Männer mittleren Alters fänden oft größeren Gefallen an der Saarländerin, Herren in gesetzteren Jahren an dem Sauerländer, hieß es. Und was wird letztendlich entscheiden? "Wer die bessere Rede in Hamburg hält, gewinnt", prophezeite ein erfahrener Christdemokrat in Idar-Oberstein in kleiner Runde. Die allermeisten Landesverbände und Parteiorganisationen werden den Delegierten keine Wahlempfehlung geben. Die Ausnahme macht, wen wundert es, das Saarland. Dort stehen, wen wundert es, alle hinter der Generalsekretärin.

Die CDU-Chefin von Rheinland-Pfalz und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, sozusagen Gastgeberin der Konferenz, hatte sich eine lebhafte und faire Debatte erbeten. So war es auch gekommen. Ihr zweiter Wunsch wird aber nicht in Erfüllung gehen. "Wir brauchen euch drei gemeinsam. Ihr drei macht die Volkspartei CDU aus", rief sie den Kandidaten zu. Die Pläne von Merz und Kramp-Karrenbauer sind klar: Sie wollen den Parteivorsitz. Wer unterliegt, wird sich aus der aktiven Politik verabschieden, wenn auch wohl nicht von der Partei.