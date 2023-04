Von Juri Auel

US-Präsident Joe Biden strebt eine zweite Amtszeit an. In einer Videobotschaft kündigte der Demokrat an, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2024 erneut kandidieren zu wollen. Biden war schon zu Beginn seiner jetzigen Amtszeit der älteste Mann, der jemals als Präsident ins Weiße Haus gewählt wurde. Mit seiner jetzigen Ankündigung wird eine Neuauflage der US-Präsidentschaftswahl 2020 wahrscheinlicher, denn mehrerer Ermittlungsverfahren zum Trotz ist bei den Republikanern Ex-Präsident Donald Trump bislang der aussichtsreichste Kandidat. Biden hatte Trump 2020 geschlagen und so dessen zweite Amtszeit verhindert.

In Bidens Partei gab es wegen seines Alters Diskussionen, ob er noch einmal antreten sollte. Umfragen zufolge haben sich viele Demokraten dagegen ausgesprochen. Am Ende seiner zweiten Amtszeit wäre Biden 86 Jahre alt. In seiner Ankündigung bat er die Amerikaner, ihn seinen Job zu Ende bringen zu lassen. "Die Frage, vor der wir stehen, ist, ob wir in den kommenden Jahren mehr oder weniger Freiheit haben", sagte Biden. Er wisse, was für ihn die richtige Antwort sei. Deswegen trete er erneut an. Jede Generation habe einen Moment, in dem sie für Demokratie und Freiheit einstehen müsse. Mit Blick auf die Republikaner sagte er, es gelte, "Extremisten" zurückzudrängen, die das Recht auf Abtreibung und Staatsausgaben beschneiden wollten.

Es ist nicht nur sein Alter, weshalb Bidens Kandidatur selbst im demokratischen Lager umstritten ist. In den vergangenen Monaten hatte Biden auch mit dramatischen Umfragewerten zu kämpfen. So glaubten die Amerikaner nicht, dass ihr Präsident genug gegen die hohe Inflation unternehme. Doch bei den Zwischenwahlen im Herbst schnitten die Demokraten verhältnismäßig gut ab. Diesen Erfolg versucht Biden nun für sich zu nutzen. Gleichzeitig hofft er, dass die Amerikaner ihn wegen seiner Erfahrung schätzen. Mehr als 35 Jahre lang saß er im Senat. Von 2009 bis 2017 war er Stellvertreter des damaligen US-Präsidenten Barack Obama, bevor er vier Jahre später selbst in das höchste Amt in den Vereinigten Staaten aufrückte.

Biden hatte lange mit der Ankündigung seiner erneuten Kandidatur kokettiert. Aus seinem Umfeld heißt es, der Präsident habe sich Zeit gelassen, weil er keinen ernsthaften Widerstand gegen seine angedeuteten Ambitionen einer zweiten Amtszeit verspürt habe. Bislang gibt es zwei Kontrahenten, gegen die Biden bei den Vorwahlen der Demokraten von Februar bis Juni nächsten Jahres antreten muss: Marianne Williamson, eine Autorin von Selbsthilfebüchern, und der Anwalt Robert F. Kennedy Jr., der während der Corona-Pandemie mehrfach Verschwörungsgeschichten und Anti-Impf-Aufrufe verbreitet hatte. Biden führt in Umfragen deutlich.

Kamala Harris, die Vizepräsidentin, galt theoretisch als eine natürliche Nachfolgerin Bidens. Doch die Demokraten stellen der 58-Jährigen kein gutes Zeugnis für ihre Arbeit aus. Biden hat sie trotzdem erneut als seine Vizekandidatin ausgewählt - andernfalls hätte er indirekt eingeräumt, vor vier Jahren eine schlechte Wahl getroffen zu haben.