Die CSU-Politikerin Ilse Aigner gewinnt immer mehr Unterstützer für eine mögliche Kandidatur als Bundespräsidentin. Am Donnerstag sagte etwa Berlins CDU-Partei- und -Fraktionschef Stefan Evers auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Ilse Aigner wäre eine hervorragende Bundespräsidentin.“ Zuvor hatten sich bereits mehrere einflussreiche CDU-Politiker aus den Ländern dafür ausgesprochen, die bayerische Landtagspräsidentin für das Amt des Staatsoberhaupts zu nominieren, darunter der Hamburger CDU-Landeschef Dennis Thering, Baden-Württembergs CDU-Landeschef Manuel Hagel und alle drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten.

Unterstützung bekommt Aigner derweil auch aus anderen Parteien. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete die CSU-Politikerin als „die perfekte Kandidatin“. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sagte, Aigner wäre „eine sehr gute Bundespräsidentin“. Und auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir hat sich für sie ausgesprochen: „Gerade wenn die Gräben im Land tiefer werden, brauchen wir eine Persönlichkeit, die Brücken baut und Menschen zusammenführt“, sagte der Grünen-Politiker.

Die Bundesversammlung kommt am 30. Januar 2027 in Berlin zusammen, um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu bestimmen. Die CSU unterstützt eine Kandidatur Aigners. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin plädiert, aber noch keinen Namen genannt. Eine Entscheidung wird Anfang kommender Woche erwartet, wenn sich CDU-Präsidium und -Vorstand mit der Frage beschäftigen.