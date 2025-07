Karlsruhe Kandidaten für das Verfassungsgericht stehen fest 8. Juli 2025, 11:06 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe werden je zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt. (Foto: Uli Deck/dpa)

Der Bundestag kann am Freitag drei neue Verfassungsrichter wählen – darunter auch Frauke Brosius-Gersdorf, gegen die es in der Union Widerstand gab. Allerdings kommt es nun wohl auf Stimmen von der AfD oder der Linken an.

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback

Artikel drucken Drucken