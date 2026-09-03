Bei einer Überfahrt in einem kleinen Holzboot vom westafrikanischen Gambia zu den Kanaren könnten mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen sein. In dem Holzboot befanden sich laut der spanischen Nichtregierungsorganisation Caminando Fronteras (Grenzgänger) beim Start 127 Menschen. Die staatliche spanische Seenotrettung konnte jedoch nur 44 Menschen 140 Kilometer südlich von Gran Canaria lebend bergen, fünf weitere Menschen wurden tot aufgefunden.

Das Holzboot sei am 7. August in See gestochen, berichtete die spanische NGO. Diese Angaben hätten auch einige der Überlebenden der spanischen Polizei bestätigt, so der staatliche spanische TV-Sender RTVE. Gambia liegt auf dem Seeweg mehr als 1500 Kilometer von der Fundstelle vor den Kanaren entfernt.

Caminando Fronteras gilt als gut vernetzte NGO mit vielen Mitarbeitenden in den Ländern Nord- und Westafrikas. So erfährt sie häufig zeitnah, ob Boote in Richtung der Kanarischen Inseln ablegen. Wenn die Organisation Notrufe von Booten oder Angehörigen erreicht, alarmiert sie die staatlichen Seenotrettungsdienste.

Die Fluchtroute über den offenen Atlantik gilt als besonders gefährlich

Die Fluchtroute in einem kleinen Holzboot über den offenen Atlantik gilt als besonders gefährlich. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR erreichten seit Jahresanfang mehr als 4800 Menschen von Afrika aus die zu Spanien gehörenden Kanaren. Wie viele Menschen dabei durch Stürme, Hunger oder Durst ums Leben kamen, ist nicht genau bekannt. Das UNHCR zählte im Atlantik und im westlichen Mittelmeer insgesamt seit Jahresbeginn 586 Tote oder Vermisste, während Caminando Fronteras schon bis Mai von mehr als 1300 Toten und Vermissten ausgeht.