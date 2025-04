Kanada:Liberale Partei von Premier Carney gewinnt Parlamentswahl

Von Peter Burghardt, Washington

Am Tag, als Kanada wählte, machte Donald Trump noch mal Wahlkampf. Also schrieb der US-Präsident am Montagmorgen in seinem Netzwerk Truth Social, dass sich das Nachbarland für einen Mann entscheiden solle, der „die Kraft und die Weisheit“ habe, damit Kanada „der geschätzte 51. Staat der Vereinigten Staaten von Amerika“ werde. Allerdings hat genau das keiner der beiden wichtigsten Kandidaten vor, und es gewann jener Bewerber, der den Kontrast zu Trump am besten verkörpert: Mark Carney, 60, ein Liberaler.