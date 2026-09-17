Der kanadische Premierminister Mark Carney ist der George Clooney der Politik: Er sieht gut aus und viele wollen ihn als Partner haben. Die EU-Kommission macht Kanada sogar einen Antrag und würde das nordamerikanische Land gerne als „erstes assoziiertes Mitglied“ aufnehmen, berichtet unser Korrespondent Josef Kelnberger aus dem Europaparlament . Was das sein soll, ist noch offen. Es könnte eine irgendwie verstärkte wirtschaftlich-politisch-militärische Zusammenarbeit bleiben. Oder ein technokratisches EU-Label, das man schnell wieder vergisst.

Carney ist ein interessanter Politiker. Er führt eine beliebte Regierung an. Aus deutscher Sicht kann man ja fast vergessen, dass demokratische Parteien noch für gute Stimmung sorgen und Wahlen gewinnen können. Daher wird die Rede interessant, die Carney heute im Europaparlament halten wird. Den Bericht darüber können Sie am Nachmittag auf SZ.de lesen. George Clooney ist übrigens seit Jahren in Europa zu Hause, zumindest in Teilzeit. Er hat eine Villa am Comer See.

Bei uns in Berlin bleibt es unruhig vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Kanzler Merz hat kurz vor dem Wahltag angekündigt, dass die Bundesregierung etwas gegen die gestiegenen Spritpreise unternehmen wolle. Meine Kollegen sind die Optionen durchgegangen, was die Regierung machen könnte. Leider ist das Fazit: Jede Idee hat auch einen Haken.

Wahrscheinlich haben Sie schon im Freundeskreis über die Spritpreise diskutiert. Einen schönen Impuls für solche Debatten hat mein Kollege Claus Hulverscheidt geschrieben, er kommentiert: Die Regierung gießt Benzin ins Feuer der Populisten. Lesenswert, egal ob Sie zustimmen oder widersprechen.

Was heute wichtig ist

Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada. Der Plan, Kanada zum ersten „assoziierten Mitglied“ der Europäischen Union zu machen, sei „lächerlich“, sagt der US-Präsident. Falls er den EU-Vorstoß als „feindseligen Akt“ empfinden sollte, würde er hohe Zölle verhängen oder den Handel mit Europa in vielen Bereichen einstellen. Wie er den Vorgang aber empfindet, sagte er nicht. Zum Newsblog zur US-Politik

AfD-Mann Holm mit überraschender Aussage zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Beim TV-Duell zwischen SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und AfD-Kandidat Leif-Erik Holm kurz vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern kann Schwesig mit ihrem Amtsbonus und klaren Antworten bei zum Beispiel Fachkräftezuwanderung punkten. Am Sonntag wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und SPD vorausgesagt. Zum Artikel

Spritpreise: Das sind die Entlastungsmöglichkeiten. Bundeskanzler Merz hat versprochen, Bürgerinnen und Bürger wegen der hohen Benzinpreise zu entlasten. Doch eine Übergewinnsteuer bringt kurzfristig keine Preislinderung, ein Tankrabatt ist teuer und eine Direktauszahlung kompliziert. Die Bundesregierung denkt offenbar über eine Senkung der Mehrwertsteuer nach. Doch auch für diese Option gibt es Schwierigkeiten. Zum Artikel

CSU-Landtagsfraktionschef fordert „Ruck-Rede“ von Bundespräsident Steinmeier. Steigende Preise und Zukunftsängste verunsichern viele Menschen. CSU-Politiker Holetschek meint, eine Rede des Staatsoberhaupts wie die des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog im Jahr 1997, die als „Ruck-Rede“ bekannt wurde, könnte helfen und Orientierung geben. Zum Newsblog zur Bundespolitik

US-Kongress beschließt Gesetz für Russland-Sanktionen. Neben direkten Strafmaßnahmen gegen russische Politiker und Firmen soll das Gesetz die russischen Öl- und Gas-Exporte stärker eindämmen, mit denen Russland seinen Angriffskrieg finanziert. Zum Artikel

Klopp stellt ersten DFB-Kader vor. Heute will Bundestrainer Klopp seine Auswahl für die Nations-League-Partien bekanntgeben. Schon vor der ersten Nominierung stehen einige Veränderungen fest. Eine erstaunliche Rolle spielt die SV Elversberg. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Karten auf den Tisch: Die Kommission will Social-Media-Aus für unter 13-Jährige. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) hat gestern ein Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige angekündigt. Der Regulierungsvorschlag soll heute kommen. Brüssel will zudem eine Tech-Allianz mit Kanada. Dort ist gerade Digitalminister Karsten Wildberger auf digitaldiplomatischer Mission – und hat neue Vereinbarungen und Kooperationen im Gepäck. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: In MV ist das Meer wichtiger als die USA. oder China Kurz vor der anstehenden Landtagswahl zeigt sich die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern stabil. Die Grundlage sind Häfen, Werften und das Geschäft mit der Ostsee. Zwischen U-Booten, Offshore-Windparks und Wasserstoff geht es auch um Weltoffenheit, Arbeitsplätze und Europas Energieversorgung. Neue Aufträge geben Hoffnung. Zum Briefing