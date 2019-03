5. März 2019, 18:29 Uhr Kanada Trudeaus Vertrauenskrise

Nach einem Justizskandal treten binnen kurzer Zeit zwei Ministerinnen zurück. Der liberale Premier muss um seine Machtbasis fürchten.

Von Frank Nienhuysen

Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau kämpft ein halbes Jahr vor der Parlamentswahl gegen die schwerste Krise seiner bisherigen Amtszeit. Nach dem Rücktritt der früheren Justiz- und Veteranenministerin Jody Wilson-Raybould hat am Montagabend auch Jane Philpott ihr Amt abgegeben, und zwar ein sehr bedeutendes: Philpott war bisher Ministerin für Digitales und als Präsidentin des Treasury Boards für die Finanzen der Regierung zuständig gewesen.

Philpott, eine ausgebildete Ärztin, die viele Jahre in Afrika gearbeitet hat, genießt in Kanada einen glänzenden Ruf als kompetente und prinzipientreue Ministerin. Umso schwerer wiegt für Premier Trudeau ihre Begründung, denn Philpott sagte, "traurigerweise habe ich das Vertrauen verloren, wie die Regierung mit dieser Angelegenheit umgeht". Diese Angelegenheit - das ist ein Skandal um mögliche Einflussnahme der Regierung auf die kanadische Justiz. Philpott sprach in ihrem Rücktrittsschreiben von "ernsthaften Bedenken", es gehe "um die Unabhängigkeit und Integrität unseres Justizsystems".

Philpott stellte sich damit hinter die frühere Justizministerin Wilson-Raybould. Diese warf Mitarbeitern von Trudeau vor, sie hätten die Ministerin dazu gedrängt, in einem Korruptionsfall eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Es geht um den kanadischen Baukonzern SNC-Lavalin, der zwischen 2001 und 2011 für Aufträge in Libyen etwa 30 Millionen Euro Bestechungsgeld gezahlt haben soll. Falls das Unternehmen verurteilt wird, könnte es zehn Jahre lang von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Das droht den Konzern viele Arbeitsplätze zu kosten; allein in der Provinz Québec beschäftigt er 3400 Mitarbeiter, dort also, wo Trudeau einen Großteil seiner Wählerbasis hat.

Trudeau zeigte sich "enttäuscht" von Philpotts Rücktritt, den er nach eigenen Worten geahnt hatte. Dies sei Teil einer Debatte, die es nun mal gebe in einer Demokratie. Die Affäre um SNC-Lavalin habe eine wichtige Diskussion angestoßen, und auch er selber sei "besorgt", wies jedoch eine persönliche Verantwortung zurück.

Beobachter in Kanada halten die Rücktritte allerdings für sehr viel wuchtiger als der Ministerpräsident es darstellte. In einem Kommentar in der Zeitung The Globe and Mail heißt es etwa, "die Regierung von Mr. Trudeau bricht gerade von innen auseinander". Bereits der Rücktritt von Wilson-Raybould gilt als große Schwächung der Regierung, weil sie vor vier Jahren als Angehörige der indigenen Bevölkerung die Vielfalt im Kabinett symbolisierte.

Der kanadische Oppositionsführer Andrew Scheer, Chef der Konservativen Partei, sprach von einem "totalen Chaos" und forderte Trudeau zum Rücktritt auf. Dieser kämpfe nur noch ums politische Überleben und habe seine moralische Autorität verloren, diese Regierung zu führen, sagte Scheer. Ein halbes Jahr vor den Wahlen im Herbst droht Trudeau nun eine Wende bei den Machtverhältnissen. In Umfragen lagen die Konservativen zuletzt schon vor den Liberalen. Bereits im vergangenen Jahr hatte es für das Regierungslager eine deutliche Niederlage gegeben. Damals verloren die Liberalen in der bevölkerungsreichsten Provinz, in Ontario, nach 15 Jahren das Amt des Regierungschefs an den populistischen Konservativen Doug Ford.

An diesem Mittwoch soll Gerald Butts vor dem Justizausschuss des Parlaments in der Affäre um den Baukonzern aussagen. Butts ist ein enger Vertrauter von Premier Trudeau und hat maßgeblich zu dessen Wahlsieg 2015 beigetragen. Butts ist vor knapp drei Wochen selber zurückgetreten.