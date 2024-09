Von Fabian Fellmann, Washington

So hatte sich Justin Trudeau den Besuch bei den Stahlarbeitern in Ontario bestimmt nicht vorgestellt. Die Maßanzüge ließ der smarte Premierminister zu Hause, er ging in Jeans und Hemd mit offenem Kragen auf die Männer mit ihren blauen Helmen zu und bot ihnen Donuts an. Mindestens einem Arbeiter in dem Städtchen Sault Ste. Marie an der Grenze zu den USA stand aber nicht der Sinn nach Süßem.