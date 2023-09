Indien und Kanada:Mord und Diplomatie

Scheinbar ungetrübt vom Ärger beider Seiten über den Umgang mit kanadischen Sikhs: die Premierminister Modi (re.) und Trudeau beim G-20-Gipfel in Delhi am 9. September.

Von David Pfeifer, Bangkok

Es muss dem kanadischen Diplomaten Cameron MacKay klar gewesen sein, dass es kein angenehmer Termin werden würde, für den er am Dienstagmorgen in Delhi einbestellt war. Die indische Regierung informierte ihn darüber, dass man einen "hochrangigen kanadischen Diplomaten" ausweisen werde: "Die Entscheidung spiegelt die wachsende Besorgnis der indischen Regierung über die Einmischung kanadischer Diplomaten in unsere inneren Angelegenheiten und ihre Beteiligung an indienfeindlichen Aktivitäten wider", so das indische Außenministerium in einer Erklärung.

Es ist eine ungewöhnliche Eskalation in den Beziehungen der beiden Länder. Aber sie kommt nicht unerwartet. Am Tag zuvor hatte Kanadas Außenministerin Mélanie Joly die Ausweisung eines "indischen Spitzendiplomaten" angekündigt, den sie als Leiter des indischen Geheimdienstes in Kanada bezeichnete. Und ebenfalls am Montag erklärte der kanadische Premier Justin Trudeau im Parlament in Ottawa, es gebe "glaubwürdige Informationen", die indische Regierungsbeamte mit der Ermordung des Sikh-Separatistenführers Hardeep Singh Nijjar in Verbindung bringen.

Nijjar wollte auf indischem Boden eine Sikh-Republik gründen: Khalistan

Nijjar war am 18. Juni vor einem Sikh-Kulturzentrum in Surrey, British Columbia, erschossen worden. Auf einer Pressekonferenz erklärten kanadische Ermittler wenig später, der 45-Jährige sei von maskierten Männern überfallen worden, ob der Angriff politisch motiviert war, wollten sie aber nicht sagen. Sikhs sind eine religiöse Gruppe mit weltweit etwa 25 Millionen Anhängern, die meisten leben in Indien. Dort wurde Nijjar seit Jahren gesucht und 2020 als Terrorist eingestuft, weil er die Gründung eines unabhängigen Staates Khalistan auf dem Gebiet des indischen Bundesstaats Punjab vorantrieb. Die kanadische Spionagebehörde hatten ihn vor Morddrohungen gewarnt.

Der indische Punjab, in dem Hindus mit 39 Prozent in der Minderheit und Sikhs mit 58 Prozent in der Mehrheit sind, wurde in den 1980er-Jahren von einer gewalttätigen Khalistan-Bewegung erschüttert. Die indische Regierung reagierte mit Härte, 1984 schickte die Premierministerin Indira Gandhi das Militär, um den Goldenen Tempel in Amritsar zu stürmen, die heiligste Stätte des Sikhismus. Er war von schwer bewaffneten Sikh-Kämpfern befestigt worden, laut Regierung wurden bei den Zusammenstößen Hunderte Menschen getötet. Unabhängige Beobachter gehen aber davon aus, dass die Zahl der Toten in die Tausende ging. Indira Gandhi wurde daraufhin von ihren zwei Sikh-Leibwächtern getötet, was zu weiteren Unruhen führte, bei denen Tausende Sikhs getötet wurden.

Die Gespräche über ein Handelsabkommen hat Kanada gerade ausgesetzt

Heute finden sich die Befürworter eines Khalistan-Staats vor allem in der punjabischen Diaspora in Übersee. Nijjars Aktivitäten in Kanada hatten schon diverse diplomatische Spannungen zwischen Ottawa und Delhi ausgelöst. Im Juni war die indische Regierung besonders verärgert, weil auf einer Kundgebung in Toronto ein Demonstrationswagen der Pro-Khalistan-Bewegung die Ermordung Indira Gandhis anhand lebensgroßer Puppen darstellte und so die Mörder feierte. Die kanadische Seite argumentierte, solche Aktivitäten seien durch das Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt.

Noch in diesem Jahr hätte ein Handelsabkommen mit Indien abgeschlossen werden sollen, doch Kanada setzte die Verhandlungen Anfang September aus - wegen der Mordvorwürfe, wie es jetzt scheint. "In den vergangenen Wochen sind die kanadischen Sicherheitsbehörden aktiv den glaubwürdigen Anschuldigungen nachgegangen, dass es eine mögliche Verbindung zwischen Agenten der indischen Regierung und der Ermordung des kanadischen Staatsbürgers Hardeep Singh Nijjar gibt", sagte Trudeau am Montag im Parlament.

Trudeau sagte weiter, dass er die Ermordung bei seinem indischen Amtskollegen Narendra Modi in der vergangenen Woche auf dem G-20-Gipfel "ohne Umschweife" angesprochen habe. Das indische Außenministerium wies die kanadischen Anschuldigungen am Dienstagmorgen als "absurd" und politisch motiviert zurück und erklärte, Kanada biete "khalistanischen Terroristen und Extremisten", die Indiens Sicherheit bedrohten, seit Langem Unterschlupf.

Die Hälfte der 1,4 Millionen kanadischen Inder sind Sikhs

Tatsächlich beherbergt Kanada eine der größten im Ausland lebenden indischen Gemeinden. Unter den 40 Millionen Kanadiern machen sie 1,4 Millionen aus, die Hälfte von ihnen sind Sikhs. Die Konflikte im fernen Indien beschäftigen das Land seit Jahrzehnten. 1985, auf dem Höhepunkt der Khalistan-Bewegung, explodierte eine Bombe auf einem Air-India-Flug von Toronto nach London und tötete alle 329 Menschen an Bord. Bis heute der brutalste Terroranschlag in der Geschichte Kanadas. Nach langwierigen Ermittlungen und Prozessen wurden 2005 zwei Sikh-Separatisten aus British Columbia freigesprochen, viele Zeugen waren bis dahin gestorben oder umgebracht worden. In Delhi sieht man den Umgang der Kanadier mit diesem Problem als zu lax an.

Laut der Hindustan Times vom Dienstag verursacht die "vermeintliche Gleichgültigkeit Ottawas" gegenüber den Aktivitäten "pro-khalistanischer Elemente" großen Ärger in Delhi. Die Bewegung würde zu Gewalt gegen indische Diplomaten aufrufen und diplomatische Einrichtungen angreifen. Der regierungsnahe indische Fernsehsender NDTV listete in dem Zusammenhang noch einmal diplomatische Fehltritte Trudeaus auf. So war der kanadische Premierminister 2018 bei einem Staatsbesuch samt seiner Familie in traditioneller indischer Tracht aufgetreten, was Irritation und Spott auslöste.

Während der Reise kam es auch zu diplomatischen Streit, weil Trudeau den Khalistan-Aktivisten Jaspal Atwal empfing, der 1986 wegen des versuchten Mordes an einem Minister aus dem Punjab verurteilt worden war. Seitdem steht Trudeau in Indien im Verdacht, Punkte bei den indischen Sikh-Wählern in seiner Heimat machen zu wollen. Vielleicht ist das aber auch nur ein Manöver Delhis, das von eigenen Fehler im Umgang mit der Khalistan-Bewegung ablenken soll.