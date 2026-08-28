Zum Hauptinhalt springen

Kanadas Premier Mark CarneyDer Anti-Trump

Lesezeit: 5 Min.

Kanadas Regierungschef Mark Carney erklärt der Presse in Ottawa, dass er die Handelsgespräche mit den USA ausgesetzt hat.
Kanadas Regierungschef Mark Carney erklärt der Presse in Ottawa, dass er die Handelsgespräche mit den USA ausgesetzt hat.
DAVE CHAN/AFP

Der kanadische Premier entwickelt sich gerade zum prominentesten Widersacher des US-Präsidenten. Über zwei Kontrahenten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Von Peter Burghardt und Charlotte Walser, Washington

SZ bei Google bevorzugen

Der Mann, der Donald Trump herausfordert, ist anders als Donald Trump kein Lautsprecher. Mark Carney ist eher ein leiser und beherrschter Mensch. Er hat eine ruhige Stimme, aber anders als sein Widerpart finanzpolitische Expertise. Kanadas Premierminister war Investmentbanker und Notenbanker, ehe er im März 2025 zum Regierungschef in Ottawa aufstieg. Der Liberale Carney, 61 Jahre alt, wirkt wie das exakte Gegenmodell zu dem Maga-Republikaner im Weißen Haus. Doch seine Worte sitzen.

Zur SZ-Startseite

MeinungHandelsstreit
:Kanadas harter Kurs gegen Trump ist kein Vorbild für die EU

SZ PlusKommentar von Hubert Wetzel
Portrait undefined Hubert Wetzel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite