Der Mann, der Donald Trump herausfordert, ist anders als Donald Trump kein Lautsprecher. Mark Carney ist eher ein leiser und beherrschter Mensch. Er hat eine ruhige Stimme, aber anders als sein Widerpart finanzpolitische Expertise. Kanadas Premierminister war Investmentbanker und Notenbanker, ehe er im März 2025 zum Regierungschef in Ottawa aufstieg. Der Liberale Carney, 61 Jahre alt, wirkt wie das exakte Gegenmodell zu dem Maga-Republikaner im Weißen Haus. Doch seine Worte sitzen.
Kanadas Premier Mark CarneyDer Anti-Trump
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Der kanadische Premier entwickelt sich gerade zum prominentesten Widersacher des US-Präsidenten. Über zwei Kontrahenten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Von Peter Burghardt und Charlotte Walser, Washington
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