Von Fabian Fellmann, Washington

Die Rücktrittsrede lag bereit auf dem Rednerpult vor dem Rideau Cottage in Ottawa, daneben stand ein Glas Wasser, die Fernsehkameras waren scharf gestellt. Da fegte ein Windstoß durch die eiskalte kanadische Winterluft, die Blätter flatterten davon. Genau so war auch Justin Trudeaus Amt zuletzt davongeflattert. Seit Monaten lag sein Rücktritt in der Luft, am Ende ging es dann doch irgendwie unerwartet schnell.