Die Polizei in Kanadas Hauptstadt Ottawa hat weite Teile der wochenlangen Proteste gegen die Corona-Politik der Regierung aufgelöst. 170 Menschen seien festgenommen und 53 Fahrzeuge abgeschleppt worden , teilte die Polizei am Samstagabend mit. Dabei habe es auch Festnahmen von Demonstranten gegeben, die Nebelkerzen und Feuerwerkskörper bei sich getragen hätten. Laut einem Bericht der New York Times sind bei der Räumung des Gebiets rund um das kanadische Parlament Lkw-Scheiben von Einsatzkräften eingeschlagen worden. In Ottawa kündigte Polizeichef Steve Bell Konsequenzen für diejenigen an, die dem Aufruf zur Räumung nicht nachkommen. Seit drei Wochen hatten in Kanada und vor allem in Ottawa Tausende gegen Corona-Beschränkungen und Impfvorschriften protestiert.