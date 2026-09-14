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Handelsstreit mit den USAKanada strebt „einzigartige Partnerschaft“ mit der EU an

Lesezeit: 3 Min.

Premierminister Mark Carney ruft die sogenannten Mittelmächte auf, enger zusammenzuarbeiten.
Premierminister Mark Carney ruft die sogenannten Mittelmächte auf, enger zusammenzuarbeiten.
Foto: Todd Korol/REUTERS

Premier Mark Carney kündigt Gespräche über eine „assoziierte Mitgliedschaft“ seines Landes an. Hintergrund sind die eskalierenden Spannungen mit den USA.

Von Reymer Klüver, München

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Nach der jüngsten Eskalation im Handelskonflikt mit den USA sucht Kanadas Premier Mark Carney einen noch engeren Anschluss an Europa. Sein Land strebe eine „einzigartige Partnerschaft“ mit der Europäischen Union an, kündigte Carney am Wochenende in Toronto an. Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, dass das nordamerikanische Land ein „assoziiertes EU-Mitglied“ werden wolle.

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