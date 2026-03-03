Zum Hauptinhalt springen

Geopolitischer WandelWeit weg von Trump: Kanada sucht neue Freunde

Lesezeit: 3 Min.

Mark Carney am Dienstag am Flughafen in Sydney. Australien ist die mittlere Station seiner Reise mit einer großen Wirtschaftsdelegation.
Mark Carney am Dienstag am Flughafen in Sydney. Australien ist die mittlere Station seiner Reise mit einer großen Wirtschaftsdelegation. (Foto: Saeed Khan/AFP)

Kanadas Premier Mark Carney ist auf Reisen, um mit Indien, Australien und Japan Handelsabkommen abzuschließen. In seiner viel gelobten US-kritischen Rede in Davos hatte er diese Länder als „mittlere Mächte“ ausgemacht.

Von David Pfeifer, Tokio

In einer Welt voller Feindseligkeit ist man gut beraten, sich gute Freunde zu suchen. So denkt auch der kanadische Premierminister Marc Carney und besucht derzeit Indien, Australien und Japan – Länder, die ähnliche Werte und Probleme teilen wie Kanada.

