In einer Welt voller Feindseligkeit ist man gut beraten, sich gute Freunde zu suchen. So denkt auch der kanadische Premierminister Marc Carney und besucht derzeit Indien, Australien und Japan – Länder, die ähnliche Werte und Probleme teilen wie Kanada.
Geopolitischer WandelWeit weg von Trump: Kanada sucht neue Freunde
Lesezeit: 3 Min.
Kanadas Premier Mark Carney ist auf Reisen, um mit Indien, Australien und Japan Handelsabkommen abzuschließen. In seiner viel gelobten US-kritischen Rede in Davos hatte er diese Länder als „mittlere Mächte“ ausgemacht.
Von David Pfeifer, Tokio
Neuer Fünfjahresplan:Chinas Führung stellt Autonomie vor Konsum
Mit dem neuen Fünfjahresplan schreibt China seinen industriepolitischen Kurs fort. Statt den heimischen Verbrauch zu stärken, priorisiert die Führung technologische Eigenständigkeit. Das wird Europas Industrie immer mehr unter Druck setzen.
Lesen Sie mehr zum Thema