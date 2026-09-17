In einer Rede vor dem Europaparlament wirbt Mark Carney für eine neue Allianz zwischen seinem Land und der EU. Selbst das Angebot, „assoziiertes Mitglied“ zu werden, begrüßt er. Der US-Präsident droht Europa bereits.

Der kanadische Premierminister Mark Carney hat in einer Rede vor dem Europaparlament in Straßburg für eine neue Allianz zwischen seinem Land und der EU geworben. Da die alte Weltordnung derzeit von Staaten demontiert werde, die einst Verbündete waren – Carney nannte US-Präsident Donald Trump zwar nicht namentlich, meinte ihn aber ganz offensichtlich –, müssten Kanada und Europa ihre Werte und ihre Freiheit gemeinsam verteidigen. Über die Welt gehe ein Sturm hinweg, der einzelne Bäumer umreißen könne, „einen Wald aber nicht“, so Carney.