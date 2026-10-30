Ursula von der Leyen blieb ihren Worten treu, sie blieb bei jenem Pathos, mit dem die Chefin der EU-Kommission die neue beste Freundschaft mit Kanada aufgeladen hatte. Als sie am ersten Tag des EU-Kanada-Gipfels in Montréal bei einer Denkfabrik eine Rede hielt, sprach sie erneut von der „Möglichkeit, dass Kanada das erste assoziierte Mitglied der Europäischen Union wird“. Dass sich die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten zuvor tagelang um diesen Begriff gestritten hatten, bis er aus der Abschlusserklärung des Gipfels getilgt war – genauso geschenkt wie die Unschärfe dieses nirgends definierten Begriffs: Es solle eine Partnerschaft werden, „die einer Mitgliedschaft näherkommt als alles, was wir bisher getan haben“, sagte von der Leyen.