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EU-Kanada-GipfelDie Freihändler der Welt stemmen sich gegen Trump und Xi

Lesezeit: 3 Min.

Eine „immer engere Anbindung“ wurde auf dem Gipfel in Montréal beschlossen: Kanadas Premier Mark Carney und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.
Eine „immer engere Anbindung“ wurde auf dem Gipfel in Montréal beschlossen: Kanadas Premier Mark Carney und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.
Foto: Christopher Katsarov/Imago

Mittelmächte wie Deutschland und Japan rücken enger zusammen, Kanada sucht mit der wirtschaftlichen Supermacht EU Wege aus der Trump-Falle. Was verschiebt sich da gerade in der Weltordnung?

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

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Ursula von der Leyen blieb ihren Worten treu, sie blieb bei jenem Pathos, mit dem die Chefin der EU-Kommission die neue beste Freundschaft mit Kanada aufgeladen hatte. Als sie am ersten Tag des EU-Kanada-Gipfels in Montréal bei einer Denkfabrik eine Rede hielt, sprach sie erneut von der „Möglichkeit, dass Kanada das erste assoziierte Mitglied der Europäischen Union wird“. Dass sich die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten zuvor tagelang um diesen Begriff gestritten hatten, bis er aus der Abschlusserklärung des Gipfels getilgt war – genauso geschenkt wie die Unschärfe dieses nirgends definierten Begriffs: Es solle eine Partnerschaft werden, „die einer Mitgliedschaft näherkommt als alles, was wir bisher getan haben“, sagte von der Leyen.

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