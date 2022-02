Die wichtigste Handelsbrücke zwischen Kanada und den USA ist nach einer sechstägige Blockade wieder befahrbar. Die kanadische Polizei löste den Protest von Gegnern der Corona-Maßnahmen auf der Ambassador Bridge auf. 20 bis 30 Menschen seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher im kanadischen Windsor. Die Blockade war Teil der seit Wochen anhaltenden Widerstandsaktionen in Kanada gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, darunter Impfvorschriften für Lkw-Fahrer. Zentrum der Proteste ist Ottawa, wo Trucker trotz zunehmenden Unmuts der Bewohner seit bald drei Wochen das Stadtzentrum blockieren. Nachahmer fanden sich inzwischen auch in Europa. In Paris ging die Polizei am Wochenende gegen Demonstranten vor, die mit Fahrzeugkonvois ins Zentrum der Hauptstadt gelangt waren.