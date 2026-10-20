Die Wähler in Alberta haben sich in einem Referendum gegen eine Abspaltung von Kanada ausgesprochen. Ersten Prognosen zufolge stimmten mehr als 76 Prozent der Wähler für einen Verbleib der Provinz, wie die Sender CBC und CTV News berichteten. Das endgültige Ergebnis soll nach Angaben der Wahlbehörde am 29. Oktober veröffentlicht werden.

Der Verbleib gilt als wichtiger Erfolg für den kanadischen Premierminister Mark Carney, der sich angesichts eines Handelsstreits mit den USA um die Einheit des Landes bemüht. Meinungsforscher hatten einen Sieg der Separatisten bereits im Vorfeld für unwahrscheinlich erklärt, da Umfragen zufolge eine Mehrheit der Wähler gegen eine Trennung war.

Es handelte sich um ein unverbindliches Referendum. Die Einwohner Albertas stimmten konkret darüber ab, ob die Provinz später ein verbindliches Referendum zur Trennung von Kanada anstreben soll. Gefragt wurde: „Sollte Alberta eine kanadische Provinz bleiben, oder sollte die Regierung Albertas den von der kanadischen Verfassung geforderten rechtlichen Prozess einleiten, um in der Provinz ein verbindliches Referendum abzuhalten, ob sich Alberta von Kanada trennen sollte oder nicht?“ Außerdem standen neun weitere Fragen zur Einwanderung und zur Verfassung zur Wahl.

Alberta liegt im Westen des Landes und gilt als besonders konservativ. Viele Unabhängigkeitsbefürworter sind der Ansicht, dass Alberta wirtschaftlich einen großen Beitrag zum Wohlstand Kanadas leistet, von der Regierung in Ottawa aber politisch benachteiligt wird.

Zentrum der kanadischen Erdölindustrie

Die Provinz mit rund fünf Millionen Einwohnern ist das Zentrum der kanadischen Erdöl- und Erdgasindustrie und verfügt über riesige Ölsandvorkommen. Die Klimapolitik der kanadischen Bundesregierung, etwa CO₂-Abgaben und Vorgaben für die Energiebranche, wird von Separatisten als Angriff auf die wirtschaftliche Grundlage der Provinz betrachtet. Die Separatisten hatten bereits im Voraus angekündigt, auch ein Referendum, das gegen sie ausgeht, nicht als Ende ihrer Bestrebungen zu sehen.

In Kanada hat es in der Vergangenheit bereits zwei Referenden über die Unabhängigkeit der französischsprachigen Provinz Québec gegeben. Anfang Oktober ging dort der separatistische Parti Québécois als stärkste Kraft aus der Regionalwahl hervor. Die Partei strebt ein weiteres Referendum über die Unabhängigkeit der Provinz an. Umfragen zufolge gibt es dafür derzeit allerdings ebenfalls keine Mehrheit in der Bevölkerung.