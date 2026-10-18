Für seine ernste Botschaft hatte sich Mark Carney einen besonderen Ort ausgesucht: seine ehemalige Schule, die St. Francis Xavier High School in Edmonton, Alberta. Kanada sehe sich realen Bedrohungen gegenüber, sagte der kanadische Premier in der Schulbank hockend – „für unsere Wirtschaft, unsere Sicherheit, unsere Art zu Leben“. Man könnte hinzufügen: „für unsere Einheit“, denn die steht infrage: Am 19. Oktober stimmen die Einwohner Albertas darüber ab, ob sie sich von Kanada abspalten wollen. Es ist nicht die einzige Provinz, in der separatistische Bewegungen derzeit die Einheit des Landes gefährden: Bei den Regionalwahlen in Québec Anfang Oktober wurde eine Partei an die Macht gewählt, die angekündigt hat, ebenfalls ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten zu wollen.

Donald Trump dürfte das gefallen. Der US-Präsident würde den Nachbarstaat seinem Land als 51. Bundesstaat lieber früher als später einverleiben und hat Kanada mit hohen Strafzöllen und Einfuhrverboten für bestimmte Produkte belegt. Zuletzt veröffentlichte Trump auf Truth Social eine Landkarte, die Kanada, Grönland, Mexiko, Kuba und sogar Island als Teil der USA zeigte. Den zu Kanada gehörigen Lake Ontario benannte er kurzerhand in „Lake America“ um.

Premierminister Carney bemüht sich indes um kanadische Geschlossenheit gegenüber den USA. Sein Land hängt wirtschaftlich stark von den Vereinigten Staaten ab, hat aber dennoch mit Gegenzöllen von bis zu 50 Prozent reagiert, mit denen etwa die unter Druck geratene Automobil-, Stahl- und Aluminiumindustrie unterstützt werden soll. Ein Zeichen der Einheit ging im vergangenen Sommer von Kanada aus, als Verbraucher im ganzen Land nach Trumps ersten Einverleibungsfantasien US-Waren boykottierten.

Verhältnis Kanadas zu den USA : Wie aus Feinden endlich Freunde wurden Warum ist Kanada eigentlich nicht Teil der USA, wie sich das Präsident Donald Trump offenbar vorstellt? Ein Blick in die Geschichte zeigt: Das Land kämpfte schon immer dagegen an, vom großen Nachbarn im Süden geschluckt zu werden. SZ Plus Von Isabel Bernstein ...

Jüngste Umfragen legen nahe, dass Alberta am Montag womöglich nicht für eine Abspaltung stimmt: Etwa 70 Prozent der Bevölkerung will in Kanada bleiben. Trotzdem beobachtet man in Ottawa die Stimmung sehr genau, nicht nur, weil rechte Influencer von außerhalb der Provinz und weitreichenstarke KI-Videos in den sozialen Medien Stimmung gegen die Zentralregierung machen. Einige Separatisten haben bereits die Nähe zur Trump-Administration gesucht, manche von ihnen können sich Alberta als Teil der USA oder zumindest in einer Wirtschaftsunion mit dem Nachbarland vorstellen. Sie hoffen auf Geld aus den USA, um einen eigenen Staat aufzubauen.

Bei Gesprächen in Washington seien ihnen Kredite in Höhe von 500 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, behauptet Dennis Modry von der extrem rechten Graswurzelbewegung „Alberta Prosperity Project“, die den Klimawandel leugnet, in der Vergangenheit Falschinformationen über Covid-19 verbreitet hat und nun eine der Treiberinnen des Referendums ist. Alberta könne im Gegenzug Rohstoffreichtum und Energiesicherheit anbieten.

Das ölreichen Alberta sieht seinen Reichtum durch zu strenge Auflagen und Abgaben bedroht

Albertas Premierministerin Danielle Smith selbst spricht sich für einen Verbleib in Kanada aus. Dennoch machte sie die Abstimmung durch eine Gesetzesänderung direkt nach ihrer Wahl im vergangenen Sommer überhaupt erst möglich: Sie lockerte für bürgerinitiierte Referenden das Quorum auf zehn Prozent der Wahlberechtigten und verlängerte gleichzeitig die Frist für das Sammeln. So hätten den Separatisten 177 000 Stimmen gereicht, es wurden etwas mehr als 300 000.

Smith wollte mit ihrem Vorgehen einen Spagat schaffen: ein klares Bekenntnis zu Kanada zu bekommen und gleichzeitig die Stellung Albertas innerhalb der Konföderation zu verbessern, weil unter separatistischem Druck womöglich leichter Zugeständnisse zu holen sind. Seit Jahren klagen die Provinzen im Westen und besonders das ölreiche Alberta darüber, dass Ottawa mit zu strengen Umwelt- und Handelsauflagen sowie Steuerabgaben den Reichtum gefährde und vor allem dem frankofonen Québec zu viele Zugeständnisse mache.

Eben jenes Québec, in dem es nun schon zum dritten Mal in der Geschichte ein Unabhängigkeitsreferendum geben könnte. Die ersten zwei Abstimmungen 1980 und 1995 gewannen die Föderalisten, die letzte davon denkbar knapp mit 50,6 Prozent der Stimmen. Vor 2029 soll es allerdings nicht zum Referendum kommen, kündigte Paul St-Pierre Plamondon, der Vorsitzende der Parti Québécois (PQ), nach dem Wahltriumph an: Angesichts der Bedrohung durch die USA wolle man erst „das Ende der US-Präsidentschaft von Donald Trump“ abwarten.

Dass mit der PQ überhaupt eine Separatistenpartei an die Macht gekommen ist, hängt weniger mit dem Wunsch der Wähler Quebecs nach Abspaltung zusammen; aktuell spricht sich laut Umfragen nur jeder dritter Wähler dafür aus. Der Partei gelang es, mit Alltagsthemen wie Wohnungsbau, Steuersenkungen und Wirtschaftsentlastungen sowie einer restriktiveren Migrationspolitik vor allem bei der ländlichen Bevölkerung zu punkten. Aufgrund des Mehrheitswahlsystems schrammte sie mit 59 der 127 Sitze nur knapp an der absoluten Mehrheit im Parlament vorbei, obwohl nur 28 Prozent der Wähler bei ihr das Kreuz gemacht hatten. Ein kleines Fragezeichen steht daher noch hinter einem erneuten Referendum: Die PQ benötigt dafür die Unterstützung einer anderen Partei, diese könnten von der linken Québec solidaire kommen, die ebenfalls für die Unabhängigkeit ist.

Aber können sich Provinzen einfach per Referendum von Kanada lösen? Der Supreme Court hatte dazu anlässlich des letzten Québec-Votums entschieden, dass eine einseitige Abspaltung gegen das kanadische Verfassungsrecht und das Völkerrecht verstoße. Gleichwohl gebe es die „gegenseitige Pflicht“, über einen Austritt zu verhandeln, wenn sich eine klare Mehrheit in einer Provinz dafür ausspreche.

Konkret bedeutet das: Ein deutliches Ja würde erst einmal eine Reihe von Verhandlungen und Gerichtsverfahren auslösen, Fragen der Verschuldung, des Territoriums, der Rechte der First Nations und vieles Weiteres wären zu klären, die kanadische Verfassung müsste geändert werden. Mark Carney hatte auf der Schulbank die Hoffnung geäußert, dass es so weit nicht kommen möge: Generationen von Albertanern hätten das Land Kanada mit aufgebaut, „es ist eures, es ist unseres, und es ist es wert, dafür zu kämpfen“.