Kanadas Trump-kritischer Premierminister Mark Carney hat sich mit seinen Liberalen eine Mehrheit im Parlament gesichert. Nach Nachwahlen und Parteiübertritten aus der Opposition kommt die Partei nun auf 174 der 343 Sitze im Unterhaus und kann allein regieren. Auf X schrieb Carney, es sei „eine Zeit, zusammenzukommen, um ein starkes Kanada für alle zu schaffen“. Anlass waren drei Nachwahlen in den Wahlkreisen University–Rosedale, Scarborough Southwest und Terrebonne. Mit der knappen absoluten Mehrheit kann die Regierung Gesetze leichter verabschieden und Vertrauensabstimmungen ohne Unterstützung der Opposition bestehen. Eine Neuwahl ist voraussichtlich erst wieder 2029 erforderlich.