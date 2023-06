Nazis und Alliierte versenkten einst chemische Kampfstoffe und Bomben in den Dethlinger Teich in Niedersachsen. Nun sollen sie wieder herausgeholt werden. Über eine weltweit einzigartige Räumungsaktion.

Von Georg Ismar und Georg Mascolo, Munster/Berlin

Die Schleuse mit den Duschen zum Entgiften, die stählernen Liegen zur Versorgung von Arbeitern, die mit Kampfstoffen kontaminiert wurden, all das hat Lars Klingbeil schon hinter sich. Dann zögert er für einen Moment. Er steht jetzt am Rand eines staubigen Feldes, über das sich eine gigantische Stahlkonstruktion wölbt. All die Sicherheitsvorkehrungen gibt es wegen dem, was sich hier im Erdreich befindet. Ein riesiges Depot todbringender chemischer Kampfstoffe, mitten in Deutschland.