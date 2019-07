18. Juli 2019, 08:10 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Türkei warnt USA vor "irreparablem Schaden". Weil das Land ein russisches Raketenabwehrsystem nutzt, haben die USA die Türkei aus dem Programm zur Produktion und Nutzung des Kampfjets F-35 geworfen. Das Außenministerium in Ankara hält das für einen schweren Fehler. Der Schritt müsse rückgängig gemacht werden. Zur Nachricht

Trump legt gegen Demokratinnen nach. Der Widerstand im Repräsentantenhaus gegen seine Äußerungen schert den US-Präsidenten wenig. Bei einem Wahlkampfauftritt hetzt er weiter - zur Freude seiner Anhänger. Zur Nachricht. Mit seinen rassistischen Tweets will der US-Präsident absichtlich spalten. Seine Partei demonstriert Rückgratlosigkeit, Feigheit und Wieselei, kommentiert Christian Zaschke.

Erstes Urteil im Missbrauchsfall Lügde: Angeklagter erhält Bewährungsstrafe. Wegen Anstiftung und Beihilfe zum sexuellen und schweren Missbrauch von Kindern hat das Landgericht Detmold einen 49-Jährigen zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Der Mann hatte sich zuvor unter Tränen bei einer jungen Frau entschuldigt, berichtet Jana Stegemann.

Eltern von "Fridays for future"-Demonstranten erhalten Bußgeldbescheid. Weil ihre Kinder unentschuldigt zu einer Klimaschutz-Demo gehen, sollen Eltern in Mannheim 88,50 Euro bezahlen. Die Familien protestieren dagegen - und verweisen in einem Brief auf die Namensgeber der Schule. Zur Meldung

Verfahren gegen Kevin Spacey wegen sexueller Nötigung eingestellt. Ein Mann hatte den Schauspieler beschuldigt, ihn 2016 in einer Bar sexuell missbraucht zu haben. Die Anklage war ins Wanken geraten, weil ein Handy des Klägers nicht mehr auffindbar war. Mehr dazu

WM-Gold für deutsche Freiwasser-Staffel. Beim Wettbewerb im koreanischen Yeosu gelang der Coup ohne Top-Schwimmer Florian Wellbrock. Es ist die vierte Medaille für Deutschland bei der Schwimm-WM. Mehr Informationen

Was wichtig wird

Sea-Watch-Kapitänin Rackete soll von Staatsanwaltschaft Agrigent vernommen werden. Die aus dem Kreis Celle stammende 31-Jährige war unerlaubt mit einem Rettungsschiff und Migranten an Bord in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. Auf sie könnten zwei Prozesse in Italien zukommen. Zuletzt forderte Rackete die Aufnahme aller Geflüchteten aus Libyen. Zum Text

BMW-Aufsichtsrat berät über Nachfolge von Vorstandschef Krüger. Der Manager will seinen bis Mai 2020 laufenden Vertrag nicht verlängern. Als Nachfolger sind Entwicklungsvorstand Fröhlich und Produktionsvorstand Zipse im Gespräch. Allerdings hat der Konzern gerade vielmehr strukturelle als personelle Defizite, schreibt Joachim Becker.

Außenminister Heiko Maas bei Petersburger Dialog. Erstmals seit der Krim-Krise vor fünf Jahren haben sich für den Petersburger Dialog wieder hochrangige Politiker aus Deutschland und Russland angesagt, darunter auch Maas' Amtskollege Lawrow. Der Dialog ist ein Diskussionsforum für Vertreter beider Zivilgesellschaften.

Frühstücksflocke

In Mexiko wird die Guacamole knapp. Das Problem ist ein Engpass beim Hauptbestandteil der Creme, der Avocado. Als "Superfood" hat sie längst ihren Siegeszug angetreten, insbesondere in Europa und den USA. In den Vereinigten Staaten wird die Nachfrage immer größer. In der Not müssen Gastronomen zu einer Art Ersatzdip greifen. Von Benedikt Peters