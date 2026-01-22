Der Krieg in der Ukraine produziert so viele Daten wie noch keiner zuvor. Drohnen, die entlang der über 1200 Kilometer langen Front zu Hunderttausenden in der Luft sind, liefern jeden Tag neue Bilder. Millionen Stunden von Luftaufnahmen sind so im „Dataroom“ zusammengekommen, wie die Ukraine den sicheren digitalen Ort nennt, an dem sie diese speichert. Aber auch Kampfstatistiken werden systematisch protokolliert und abgehörter Funkverkehr. Oder Fakten zur Logistik oder zur elektronischen Kriegsführung.
AufrüstungUkraine bietet Verbündeten Kriegsdaten als „Futter für die KI“
Drohnenbilder, Funkverkehr, Verlustraten: Der Ukraine-Krieg produziert täglich gewaltige Datenmengen. Kiew will sie mit westlichen Partnern teilen, auch mit der Bundeswehr. Was sich beide Seiten davon erhoffen.
Von Sebastian Gierke und Sina-Maria Schweikle, München/Berlin
