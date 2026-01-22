Zum Hauptinhalt springen

AufrüstungUkraine bietet Verbündeten Kriegsdaten als „Futter für die KI“

Lesezeit: 3 Min.

Ein ukrainischer Soldat mit einer Drohne im Donbass. Fluggeräte wie diese liefern Luftaufnahmen von der Front, mit denen KI-Software geschult werden soll.
Ein ukrainischer Soldat mit einer Drohne im Donbass. Fluggeräte wie diese liefern Luftaufnahmen von der Front, mit denen KI-Software geschult werden soll. (Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI/REUTERS)

Drohnenbilder, Funkverkehr, Verlustraten: Der Ukraine-Krieg produziert täglich gewaltige Datenmengen. Kiew will sie mit westlichen Partnern teilen, auch mit der Bundeswehr. Was sich beide Seiten davon erhoffen.

Von Sebastian Gierke und Sina-Maria Schweikle, München/Berlin

Der Krieg in der Ukraine produziert so viele Daten wie noch keiner zuvor. Drohnen, die entlang der über 1200 Kilometer langen Front zu Hunderttausenden in der Luft sind, liefern jeden Tag neue Bilder. Millionen Stunden von Luftaufnahmen sind so im „Dataroom“ zusammengekommen, wie die Ukraine den sicheren digitalen Ort nennt, an dem sie diese speichert. Aber auch Kampfstatistiken werden systematisch protokolliert und abgehörter Funkverkehr. Oder Fakten zur Logistik oder zur elektronischen Kriegsführung.

Zur SZ-Startseite

Infrastruktur der Ukraine
:Ein Land wird kaltgestellt

Russland bombardiert unermüdlich die ukrainische Energie-Infrastruktur. Hunderttausende Menschen sind ohne Strom und Heizung, an mehreren Atomkraftwerken geraten die Kühlsysteme in Gefahr.

SZ PlusVon Florian Hassel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite