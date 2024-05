Von Thomas Hahn, Tokio

Toda ist jetzt Vorreiter im Kampf gegen die Schulschwänzerei. Schon das ist eine Errungenschaft für die Stadt am Südrand der japanischen Präfektur Saitama, denn Toda zieht eher selten Interesse auf sich. Viele der 142 000 Bewohner leben vor allem deshalb dort, weil sie von hier schnell nach Tokio kommen. Die Stadtgrenzen gehen auf im riesigen Metropolgebiet der Hauptstadt. Diese Software hingegen, mit der die 18 Grund- und Mittelschulen in Toda Schulschwänzer neuerdings schon vor dem Schwänzen ertappen sollen, haben in Japan nur wenige.