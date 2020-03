Eigeninitiative in Südafrika, Notstandsgesetze in Norwegen: Die Welt reagiert höchst unterschiedlich auf die Coronakrise.

Detailansicht öffnen Auf Abstand gehen ist für viele Menschen in Südafrika nicht möglich: Bahnpendler an einem überfüllten Zug in Johannesburg. (Foto: Themba Hadebe/dpa)

Die Krise schafft auch kleine Helden, in Südafrika ist er erst sieben Jahre alt: Nkosana Buthelezi hat zu Hause am Computer recherchiert, wie sich Reinigungsmittel für die Hände herstellen lassen, die in Südafrika gerade überall ausgegangen sind. Sein Vater, der in der Werbebranche arbeitet, hat ihm geholfen, Verpackungen zu entwerfen. Jetzt verkauft der Schüler sein Handspray in der näheren Umgebung, nicht ganz uneigennützig, mit den Einnahmen will er "mehr Lego kaufen". In Südafrika ist es dennoch eine der Geschichten, die ein wenig Hoffnung machen.

Ansonsten sind die Aussichten düster. Die Fälle steigen, auf am Donnerstag 150. Die Regierung hat einen Bericht bekommen, nachdem je nach Verlauf der Pandemie zwischen 87 900 und 351 00 Menschen sterben könnten, wenn nicht schnell gehandelt wird. Reisende aus Risikoländern wie Deutschland dürfen bereits nicht mehr ins Land, Restaurants und Bars, die Alkohol ausschenken, müssen um 18 Uhr schließen, Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind verboten. Doch in den Townships und informellen Siedlungen leben die Menschen so dicht zusammen, dass ein Mindestabstand von zwei Metern nicht einzuhalten ist. Etwa 16 Millionen meist schwarze Bürger fahren mit Minibussen zur Arbeit, in denen wenig Platz ist. Bernd Dörries

Detailansicht öffnen Teile der U-Bahn in London sind lahmgelegt – ein kompletter Lockdown steht aber noch nicht an. (Foto: Ian Hinchliffe/dpa)

In Großbritannien ist die Regierung am Donnerstag zurückgerudert, nachdem Zeitungen getitelt hatten, London stünde vor dem lockdown; Anders als behauptet würden nicht alle Busse und U-Bahnen aufhören zu fahren, es werde keine Ausgangssperre geben, die Fahrt in die Hauptstadt oder aus ihr heraus werde nicht verboten - London hat die höchste Ansteckungsrate; von den knapp 3000 im Land gemeldeten Fällen wurden hier etwa 1000 registriert.

Urheber des Gerüchts war der Premier selbst gewesen. Boris Johnson hatte am Mittwoch auf die Frage, ob er sich radikale Maßnahmen vorbehalte, geantwortet: "Ich schließe nichts aus." Zuvor hatte er die Schließung aller Schulen von Freitag an sowie die Aussetzung aller Examina angekündigt und die Bürger gebeten, sich von Restaurants und Bars fernzuhalten. Es gebe jedoch zero prospect, also absolut keinen Plan, die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Das öffentliche Leben ist jedoch weitgehend zum Erliegen gekommen.

Ärger hat die Regierung auch wegen des langsamen Anlaufens der Wirtschaftshilfen, die Finanzminister Rishi Sunak am Mittwoch mit einem Paket von 300 Milliarden Pfund verkündet hatte. Es werde bis zur kommenden Woche dauern, bis klar sei, wer Anspruch auf welche Unterstützungszahlungen habe. Angekündigt ist etwa, dass Mieter, die wegen Jobverlusts nicht mehr zahlen können, nicht aus der Wohnung geworfen werden dürften.

Durchsetzen will die Regierung bald Zwangsmaßnahmen gegen Infizierte. In einer 329-seitigen Vorlage, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, wird festgelegt, dass Gesundheitsämter, Polizei und Ärzte jeden festhalten dürfen, der Anzeichen des Virus aufweist. Die Notverordnung soll im Parlament ohne Abstimmung durchgewunken werden und zwei Jahre gelten. Cathrin Kahlweit

Detailansicht öffnen Schichtbeginn am Moskauer Flughafen Scheremetjewo. Dort werden jetzt alle Passagiere aus dem Ausland gründlich auf das Virus kontrolliert. (Foto: Pavel Golovkin/dpa)

In Moskau starb am Donnerstag eine 79-Jährige, die mit dem Coronavirus infiziert war und an Vorerkrankungen litt. Es ist der erste offizielle Todesfall in Russland. Im gesamten Land wurden bisher 199 Fälle festgestellt - bei 133 000 getesteten Menschen. Einige Experten zweifeln angesichts der niedrigen Werte am russischen Verfahren. Bisher nutzten die Behörden den Test eines einzigen Anbieters. Der sitzt in Nowosibirsk, mehr als 3000 Kilometer von Moskau entfernt, nur dort können die Ergebnisse im Labor bestätigt werden.

Andere äußern die Sorge, dass es zu wenige Betten auf russischen Intensivstationen gibt, zu wenig Personal, zu wenige Schutzmasken. Nachrichtenseiten berichten, dass nun Gefangene, Studenten und Soldaten Masken produzieren sollen. Vor allem in den russischen Regionen gilt der Zustand der Krankenhäuser als schlecht. Erst im Februar veröffentlichten die Behörden einen Bericht, demnach hatte ein Drittel der medizinischen Einrichtungen noch Anfang 2019 kein fließendes Wasser, mehr als 41 Prozent keine Zentralheizung. Silke Bigalke

Detailansicht öffnen Vorsorgliche Quarantäne im Königshaus: Die norwegischen Monarchen König Harald V. und Königin Sonja. (Foto: Heiko Junge/dpa)

Die Regierung in Norwegen arbeitet mit der Opposition an einem Notstandsgesetz. Wenn das Parlament zustimmt, kann das Kabinett in den nächsten Monaten am Parlament vorbei und unter Umgehung bestehender Gesetze agieren. In der Krise müsse man "schnell handeln können", sagte Ministerpräsidentin Erna Solberg. Unter anderem würde die Regierung das Arbeitsrecht aussetzen können und Gerichtsverfahren anders strukturieren. Dies sei notwendig, um das Funktionieren der Gesellschaft in der Krise zu gewährleisten. Justizministerin Monica Mæland sagte, die Regierung verspreche, dass sie die Vollmachten "nicht ausnutzen oder missbrauchen" werde. Von Bürgerrechtlern und Juristen kam scharfe Kritik: Zugunsten der Exekutive werde der Rechtsstaat ausgehebelt. Juraprofessor Terje Einarsen von der Universität Bergen kritisiert, dass der Schritt ohne öffentliche Debatte ausgehandelt wurde. Der Osloer Rechtsanwalt und Politiker Geir Lippstad nannte das Vorhaben "Wahnsinn". Seine Partei, die Arbeiterpartei, kündigte aber an, dem Vorhaben zustimmen zu wollen. Kai Strittmatter