America's Health First! Donald Trump, US-Präsident, Wahlkämpfer, Dealmaker und Nationalist, glaubt auch in der schwersten Krise, dass sich mit Geld alles und alle kaufen lassen. Dem Tübinger Biotechnologieunternehmen Curevac soll er angeblich eine sehr große Summe geboten haben, wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 exklusiv an die USA liefert. Von einer Milliarde Dollar ist die Rede. Noch hat auch Curevac keinen Impfstoff gegen das Virus, aber mehrere Produktkandidaten.

Größter Investor von Curevac ist mit mehr als 80 Prozent die Investmentgesellschaft Dievini. Hinter ihr steht SAP-Mitgründer Dietmar Hopp. Ohne ihn geht gar nichts. Dievini erteilte dem US-Präsidenten am Abend eine deutliche Absage. Man wolle einen Impfstoff für die ganze Welt entwickeln und nicht nur für einzelne Staaten. Es ist die einzige Antwort, die es geben kann. Der beste Weg im Kampf gegen die Pandemie ist ein gemeinsamer Weg, so wie ihn auch die internationale Impfstoffallianz Cepi verfolgt. Deren Mitgründer, die Stiftung von Melinda und Bill Gates, ist ebenfalls an Curevac beteiligt. Das Unternehmen bekommt wie andere Firmen Geld von Cepi, um schnell einen Impfstoff zu entwickeln.

Impfstoffe sind kein exklusives Gut. Sie müssen allen bereitgestellt werden, die sie brauchen, gleich welcher Nationalität.