Kameruns Präsident ist 92 Jahre alt, er regiert seit 1982. Am Sonntag wird er wohl erneut im Amt bestätigt. Viele wünschen sich ein Ende seiner Herrschaft, doch der Kampf um die Nachfolge könnte für das Land verheerend enden.

Auf eine Stimme kann Kameruns Präsident Paul Biya an diesem Sonntag schon mal nicht zählen: auf die seiner eigenen Tochter. Brenda Biya, 28 Jahre alt und seit Langem in der Schweiz lebend, verkündete Mitte September in einem vielfach geteilten Tiktok-Video, dass sie bei der Präsidentschaftswahl am 12. Oktober nicht für ihren Vater stimmen werde. Und sie rief ihre Landsleute auf, es ihr gleichzutun. Zu viele Menschen hätten wegen Paul Biya „leiden müssen“, sagte Brenda Biya. Sie hoffe auf einen anderen Präsidenten.