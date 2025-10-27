Kameruns Präsident Paul Biya ist im Alter von 92 Jahren für eine achte Amtszeit wiedergewählt worden. Der älteste Präsident der Welt siegte nach Angaben des Verfassungsrats mit mehr als 53 Prozent der Stimmen. Dies ist sein schlechtestes Ergebnis seit 1992. Die Wahlen in Kamerun gelten als unfrei. Zweiter wurde offiziellen Angaben zufolge Ex-Minister Issa Tchiroma Bakary (76) mit rund 35 Prozent. Tchiroma beansprucht den Sieg für sich und rief zu einem Aufstand auf. Dutzende seiner Unterstützer wurden bei Protesten festgenommen. Mehrere andere der insgesamt elf Oppositionskandidaten legten beim Verfassungsrat Einsprüche wegen Unregelmäßigkeiten ein, die allesamt abgewiesen wurden.